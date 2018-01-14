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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۱

معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

بیمه‌ها نسبت به عملکرد بیمارستان‌ها ۱۱ ماه تاخیر در پرداخت دارند

بیمه‌ها نسبت به عملکرد بیمارستان‌ها ۱۱ ماه تاخیر در پرداخت دارند

بوشهر - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بیمه‌ها ۱۱ ماه نسبت به عملکرد بیمارستان‌ها تاخیر در پرداخت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیژنی ظهر یکشنبه در نشست هیئت مدیره نظام پرستاری استان بوشهر با استاندار بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های سلامت در استان بوشهر تلاش‌های خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به افزایش تخت‌های بیمارستانی و بهبود فضای درمانی در سطح استان، خاطرنشان کرد: چندین پروژه مهم در حوزه بهداشت و درمان در نقاط مختلف استان بوشهر در دست اجرا است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: با توجه به اینکه با اجرای پروژه‌های بهداشتی و درمانی استان تعداد ۸۰۰ تخت بیمارستان به استان اضافه می شود، نیاز به پرستار هم در استان افزایش می‌یابد.

ایرج بیژنی افزود: با این وجود در آینده ۲ هزار و ۵۰۰ شغل در بخش پرستاری استان پیش‌بینی می‌کنیم اما تربیت این میزان نیروی انسانی در رشته پرستاری نیازمند برنامه ریزی کارشناسی است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در پرداخت حقوق پرسنل و پرستاران، مطالباتی است که از بیمه ها داریم به طوری که بیمه‌ها ۱۱ ماه نسبت به عملکرد بیمارستان‌ها تاخیر در پرداخت دارند.

کد مطلب 4199508

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