به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیژنی ظهر یکشنبه در نشست هیئت مدیره نظام پرستاری استان بوشهر با استاندار بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساختهای سلامت در استان بوشهر تلاشهای خوبی صورت گرفته است.
وی با اشاره به افزایش تختهای بیمارستانی و بهبود فضای درمانی در سطح استان، خاطرنشان کرد: چندین پروژه مهم در حوزه بهداشت و درمان در نقاط مختلف استان بوشهر در دست اجرا است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: با توجه به اینکه با اجرای پروژههای بهداشتی و درمانی استان تعداد ۸۰۰ تخت بیمارستان به استان اضافه می شود، نیاز به پرستار هم در استان افزایش مییابد.
ایرج بیژنی افزود: با این وجود در آینده ۲ هزار و ۵۰۰ شغل در بخش پرستاری استان پیشبینی میکنیم اما تربیت این میزان نیروی انسانی در رشته پرستاری نیازمند برنامه ریزی کارشناسی است.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در پرداخت حقوق پرسنل و پرستاران، مطالباتی است که از بیمه ها داریم به طوری که بیمهها ۱۱ ماه نسبت به عملکرد بیمارستانها تاخیر در پرداخت دارند.
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