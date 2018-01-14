کاهش ۵۰ درصدی دانشجویان سما به دلیل حذف کاردانی پیوسته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا منظری توکلی در مراسم تکریم و معارفه معاون دانشگاه و سرپرست سازمان سما گفت: خداوند ما را جانشین گذشتگان قرار داده و برخی را از نظر مقام، رتبه‌ای بالاتر داده تا آنها را آزمایش کند. مسئولیت و موقعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران که حاصل خون شهداست، امتیاز محسوب نمی‌شود، بلکه وظیفه و تکلیف است.

وی با بیان اینکه سازمان سما با یک چالش و فرصت مهم روبروست، خاطرنشان کرد: چالش ما کاهش ۵۰ درصدی دانشجویان آموزشکده‌های سما به دلیل حذف مقطع کاردانی پیوسته است و فرصت ما دارا بودن هنرستان است که با توجه به نظام آموزشی ۳-۳-۶ و محدود شدن هنرستان‌ها می توان از این فرصت برای جذب دانش‌آموزان هنرستانی استفاده کرد.

معاون دانشگاه و سرپرست سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: براساس بند ۱۵ و ۱۶ ماده ۳ اساسنامه سازمان سما می توانیم در کشورهای همسایه مانند عراق، سوریه و آذربایجان مدارس سما ایجاد کنیم تا علاوه بر درآمدزایی به صدور انقلاب اسلامی کمک کنیم.

منظری توکلی گفت: با ایجاد مدارس سما در کشورهای همسایه مانند عراق، سوریه و آذربایجان می توانیم علاوه بر درآمدزایی، به صدور انقلاب اسلامی کمک کنیم.