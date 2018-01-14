مطالبات پرستاران استان بوشهر پرداخت شود/ کمبود نیروی انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پوپ ظهر یکشنبه در دیدار با استان بوشهر با بیان اینکه سوم بهمن ماه رو پرستار نامگذاری شده است، اظهار داشت: برای خدمات رسانی در حوزه سالمندی و بازتوانی نیازمند زمین برای ساخت مرکز خدمات سالمندی هستیم.

وی افزود: پیش بینی ما اختصاص پنج هزار متر مربع یا یک هکتار زمین برای ساخت مرکز بازتوانی سالمندی در استان بوشهر است.

پوپ با تاکید بر پرداخت مطالبات پرستاران استان، اضافه کرد: از مسئولان ارشد استان انتظار داریم امکانات رفاهی در خور شان و جایگاه پرستاران را در استان در نظر بگیرند.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان بوشهر به کمبود نیروی انسانی پرستار در استان اشاره کرد و گفت: تعداد پرستاران در سطح استان از میانگین کشوری هم پایین تر است.

وی ادامه داد: میانگین کشوری ۱.۲ الی ۱.۸ پرستار به ازای هر تخت در کشور وجود دارد و این میزان در استان بوشهر ۰.۹ پرستار به ازای هر تخت است.