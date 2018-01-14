هوای اصفهان در وضعیت نارنجی/شاخص کیفی به ۱۴۶ رسید

بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، هوای اصفهان با میانگین شاخص کیفی ۱۴۶ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است.
وی با بیان اینکه شاخص آلایندگی در برخی ایستگاه های سنجش به وضعیت قرمز رسیده است، افزود: شاخص کیفی هوا در ایستگاههای میدان احمد آباد با ۱۵۷، خیابان دانشگاه ۱۵۲ و خیابان استانداری ناسالم برای عموم است و در چهارباغ خواجو با ۱۴۶، خیابان پروین با ۱۳۲، رودکی ۱۳۴ و بزرگراه خرازی ۱۴۵ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
رئیس امور آزمایشگاههای حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت هوا در ایستگاههای سنجش آلایندگی در شهرستانهای مختلف استان سالم و ناسالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در خمینیشهر با میانگین شاخص کیفی ۱۵۲ در وضعیت ناسالم برای عموم و مبارکه با ۱۰۷ ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است و در کاشان با ۵۷ و سگزی ۶۹ سالم گزارش میشود.
گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (افراد دچار بیماریهای قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.
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