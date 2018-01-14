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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۳

در گفتگو با مهر مطرح شد:

کشف ۱۳ فقره سرقت خشن در کرمانشاه

کشف ۱۳ فقره سرقت خشن در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۱۳ فقره سرقت خشن و دستگیری ۵ نفر سارق خبر داد.

سرهنگ محمدرضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: طرح ضربتی مقابله با سرقت خشن در راستای دستور العمل ابلاغی پلیس آگاهی ناجا به مدت ۲۴ ساعت در استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد. 

وی افزود: در این راستا با استفاده از توان عملیاتی پلیس آگاهی و سایر یگان های انتظامی ۱۳ فقره سرقت از نوع زورگیری کشف و ۵ سارق نیز در این راستا دستگیر شدند. 

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه توضیح داد: همچنین در این طرح ۲ نفر مالخر اشیا مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شده اند.

سرهنگ امیری ادامه داد: متهمان دستگیر شده به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده اند. 

وی به مردم توصیه کرد: در طول مسیر تردد با خودروهای عبوری یا مسافربر از قبول هرگونه خوراکی و آشامیدنی از راننده و سرنشینان خودداری کنید.

کد مطلب 4199524

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