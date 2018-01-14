کشف ۱۳ فقره سرقت خشن در کرمانشاه

سرهنگ محمدرضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: طرح ضربتی مقابله با سرقت خشن در راستای دستور العمل ابلاغی پلیس آگاهی ناجا به مدت ۲۴ ساعت در استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این راستا با استفاده از توان عملیاتی پلیس آگاهی و سایر یگان های انتظامی ۱۳ فقره سرقت از نوع زورگیری کشف و ۵ سارق نیز در این راستا دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه توضیح داد: همچنین در این طرح ۲ نفر مالخر اشیا مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شده اند.

سرهنگ امیری ادامه داد: متهمان دستگیر شده به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده اند.

وی به مردم توصیه کرد: در طول مسیر تردد با خودروهای عبوری یا مسافربر از قبول هرگونه خوراکی و آشامیدنی از راننده و سرنشینان خودداری کنید.