به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد دهه فجر با اشاره به اینکه برنامه های ایام الله دهه فجر حول محور معرفی ارزش های انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران هستیم و عدد ۴۰ نشانه ای از تکامل است.

وی یادآور شد: حالا که انقلاب اسلامی ایران در حال تکامل است باید ارزش ها و آرمان های آن را برای نسل جوان تببین کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه برگزاری مراسم های باشکوه جشن پیروزی انقلاب اسلامی باید در دستور کار باشد، افزود: معرفی دستاوردهای نظام در قالب افتتاح پروژه های مختلف فرهنگی، عمرانی و ... را در دستور کار داریم.

خجسته پور با اشاره به اینکه در سال چهلم انقلاب اسلامی ایران بنا است برنامه های ویژه ای را در استان اجرا کنیم، افزود: از دهه فجر امسال تا دهه فجر سال ۹۷ برنامه هایی را در راستای معرفی ارزش های انقلاب اسلامی برگزار خواهیم کرد.