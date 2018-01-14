به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر یکشنبه در نخستین نشست هیئت موسس مجمع اساتید گفتمان‌های دینی استان بوشهر اظهار داشت: برگزاری گفتمان‌های دینی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید برای تقویت این برنامه اقدام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: اعضای مجمع اساتید گفتمان‌های دینی استان به ضوابط و اصول طراحی شده در زمینه توسعه طرح گفتمان های دینی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی ادامه داد: مجمع در راستای جذب اساتید، توجه به بار علمی، تسلط و مهارت های کلامی و بیانی، صبر و متانت و حلم و جذابیت در ارائه محتوا فعالیت داشته باشد.

حجت‌الاسلام سید علی پناه محمودی نیا، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان نیز در این نشست کلیاتی از اهداف و سیاست‌های مجمع اساتید گفتمان دینی را برشمرد و پس از آن اعضا نقطه نظرات و به ارائه ایده های خود برای عملیاتی شدن هیئت موسس در مدت زمان شش ماهه پرداختند.

محمد شهبازی دبیر گفتمان‌های دینی استان بوشهر به روند تشکیل هیئت موسس اساتید گفتمان های دینی پرداخت و شرح وظایف سرپرست و اعضای هیئت موسس را بیان کرد.