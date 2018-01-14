به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در واکنش به صحبت های هفته گذشته رئیس جمهور با بیان اینکه کلام، رفتار و تقریر معصوم، حجت است، تصریح کرد: در تمام کتب اصول از اصول مقدماتی تا اصول عالی، با ادله‌ محکم اثبات شده که سنت معصوم حجت است.

آیت الله صفایی بوشهری ادامه داد: در کتب اعتقادی نیز مطرح شده که سخن، رفتار و تقریر معصوم حجت است، به همین جهت است که یکی از ادله‌ استنباط و یکی از مبانی فهم دین در کنار قرآن، سنت معصوم است.

وی ادامه داد: در آن زمان در مقابل پیامبر (ص) جنگ نیز صورت می گرفته، آیا کسانی که در مقابل پیامبر به محاربه برخواستند کلام و رفتار آنها حجت است؟!

آیت الله صفایی بوشهری افزود: این مبانی و این حرف‌ها قابل توجیه نیست و توصیه می کنیم که این کار را ترک کنند و به خدمت مردم و رفع مشکلات آنها ‌بپردازند.