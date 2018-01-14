ادای احترام جامعه کشتی به دریانوردان فقید نفتکش سانچی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های عمومی کشتی فرنگی و آزاد جوانان کشور به ترتیب روزهای ۲۵ تا ۲۹ دی ماه در خانه کشتی تهران و رقابتهای عمومی کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان نیز روزهای ۲۵ تا ۲۹ دیماه در مجموعه ورزشی امام علی (ع) شهرستان سیرجان برگزار می شود.

بر این اساس فدراسیون کشتی این رقابتها را با نام «گرامیداشت دریانوردان کشتی سانچی» برگزار خواهد کرد.

کشتی نفتکش سانچی ۹ روز پیش به دلیل برخورد با یک کشتی دیگر در دریای چین دچار آتش سوزی شد و امروز پس از مهار نشدن آتش به زیر آب رفت و ۳۲ پرسنل آن جان خود را از دست دادند.