به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک بعدازظهر یکشنبه در دیدار با استاندار البرز با بیان اینکه امسال با کاهش محسوس بارندگی در کشور مواجه هستیم، اظهار کرد: بایستی برنامه ریزی صحیحی در خصوص مصارف صنایع بیش از پیش تدوین و در جهت ارائه الگوهای خاص برای استقرار صنایع کم آب بر با مزیت بالا حرکت کرد.

وی با بیان اینکه طرح ایجاد اشتغال به تعدا ۴۵۰ هزار مورد به صورت ضربتی تقسیم بندی شده است، افزود: حدود ۸۰ هزار شغل در مجموعه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تعریف شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را استانی ویژه دانست و ضرورت استثنا قرار گرفتن این استان در ممنوعیت شعاع ۱۲۰ کیلومتر را حائز اهمیت برشمرد و گفت: البرز به دلیل مهاجرپذیری، هر میزان شغلی که ایجاد می شود با حضور مهاجران همچنان کمبود وجود دارد. بنابراین باید در راستای ایجاد و استقرار نواحی صنعتی اهتمام ویژه ای داشت.

نجفی با بیان اینکه در نواحی صنعتی به تدریج تعداد واحدهای صنعتی کوچک و تخصصی ایجاد می شود که در نهایت منجر به پویایی، ماندگاری و رونق روستاها خواهد شد گفت: با توجه به گزارش های ارائه شده از زمان حضور دکتر نجفی رتبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید البرز، از بیست و هفتم به اول کشور رسیده است.