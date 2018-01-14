۳۰ درصد زلزله زدگان کرمانشاه هنوز کانکس نگرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صفری در مورد آخرین وضعیت کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه، گفت: در روزهای اول وقوع زلزله هیات دولت و تمامی مسئولان با مردم کرمانشاه ابراز همدردی کردند و حتی مردم پیش از دولت پای کار آمدند و کمک کردند اما بعد از گذشت یک هفته این ابراز همدردی ها فروکش کرد و مردم به فراموشی سپرده شدند و کمک رسانی و امدادرسانی به صورت لاک پشتی انجام شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، با انتقاد از اینکه اگر روند فعلی امدادرسانی به مردم زلزله زده کرمانشاه ادامه داشته باشد مردم با مشکلات جدی مواجه خواهند شد، افزود: قرارداد ۸ هزار و صد کانکس از سوی قرارگاه خاتم با بنیاد مسکن منعقد شد اما متاسفانه بنیاد مسکن برنامه خاصی برای اسکان موقت مردم ندارد.

وی با انتقاد از اینکه دستگاه ها در بحث اسکان موقت و توزیع کانکس دچار سردرگمی هستند و هنوز ۳۰ درصد از مردم منتظر کانکس هستند، افزود: در این رابطه مدیریت متمرکزی دیده نمی شود و مردم در بلاتکلیفی به سر می برند به نحوی که ۲۰ تا ۳۰ درصد مردم هنوز در چادر به سر می برند و برای آنها کانکس تامین نشده است.

صفری با بیان اینکه مشکلات بهداشتی و گرمایشی مردم هنوز به طور کامل رفع نشده است، تصریح کرد: از سویی برخی از زلزله زده ها نیز با اضطراب و افسردگی دست و پنجه نرم می کنند نیاز است وزارت بهداشت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامه هایی با ارائه برنامه های مناسبی آنها را دریابند.

وی با بیان اینکه دولت باید هر چه سریع تر بودجه های مصوب برای زلزله زدگان کرمانشاه را تخصیص دهد، تصریح کرد: باید دستگاه یا افرادی مصوبات سفر مقام معظم رهبری و رییس جمهور و مسئولان به این مناطق را پیگیری کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه هیچکدام از قول هایی که به مردم زلزله زده کرمانشاه داده شده عملیاتی نشده است، ادامه داد: مقرر شد وام هایی به افرادی که اثاث منزل آنها در زلزله تخریب شده اختصاص یابد اما متاسفانه این موضوع عملیاتی نشد؛ مصوباتی که در سفرها تصویب شد مصوبات خوبی بودند اما متاسفانه فقط در حد همان روزهای اول در حد شعار باقی ماندند؛ کمک هایی که از سراسر کشور به مردم زلزله زده کرمانشاه شد نباید در مسیرهای دیگر هزینه شود بلکه باید تنها برای مردم زلزله زده هزینه شود.