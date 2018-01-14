به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نوازنی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشورتی بخشداران استان مرکزی در اراک، با اشاره به آمار جمعیت روستایی اظهار داشت: در رابطه با تحلیل های انجام شده در خصوص تخلیه جمعیتی روستاها، این امر به شدتی که اعلام شده نیست، بلکه با محاسبه و تخمین آمار جمعیتی نسبت به سال ۵۵، درمی یابیم که میزان سکون جمعیت روستایی و شهری تقریبا به همان توازن است.

وی افزود: ظرفیت آب و خاک روستاها برای ایجاد اشتغال کشاورزی بیش از این پاسخگو نیست و اگر تصمیم داریم در این محدوده ها شغل ایجاد کنیم، باید روی حوزه های دیگری به جز حوزه زراعت برنامه ریزی کنیم.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: جانمایی فعالیت های روستایی و چگونگی انتخاب اشتغال برای مناطق باید به صورت معقولانه تعیین شود، همچنین باتوجه به اینکه جمعیت روستایی تمایل ندارد برای کار کردن به محیطی دور از منطقه زندگی خود برود، در طرح های هادی روستایی، صنایع کارگاهی برای روستاییان در نظر گرفته شده است.

نوازنی تصریح کرد: باتوجه به سرانه بالای فضای منازل مسکونی در روستاها ظرفیت ایجاد کارگاه های کوچک در این مناطق وجود دارد و به این سبب ایجاد کارگاه های مجزا در محیط روستایی الزامی نیست.

وی در بخش دیگر سخنان خود ادامه داد: دهیاران و بخشداران بایستی در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز روستایی توجیه شوند تا پیش از اینکه مجبور به تخریب بنای ساخته شده در روستاها باشیم، از ساخت آن جلوگیری شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی عنوان کرد: تاکید دیوان محاسبات بر این است که پول های دریافتی بابت جریمه ساخت و ساز غیرمجاز از روستاییان به حساب های مربوطه روستا واریز شود، همچنین تکمیل پرونده ها پیش از ارجاع به کمیسیون ماده ۹۹ و ذکر متراژ دقیق تخلف الزامی است.

نوازنی بیان کرد: سعی داریم تا حد ممکن مبلغ جرائم را منصفانه ابلاغ کنیم، درحال حاضر میزان جریمه هر یک متر تخلف معادل ۲۵ هزار تومان برآورد می شود و اگر صاحبان این املاک ظرف مدت زمان دو ماه نسبت به پرداخت جریمه های خود اقدام نکردند، بخشداران موظف هستند پرونده را به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع دهند.