«جهانگیری» جان باختن سرنشینان نفتکش ایرانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در پیامی با اشاره به حادثه جانکاه و دردناک جان باختن مظلومانه و شهادت گونه خدمه تلاش گر نفتکش سانچی، این ضایعه تأسف انگیز ملی را به عموم ملت ایران و به ویژه به خانواده‌های شریف و عزادار تسلیت گفت.

متن کامل پیام اسحاق جهانگیری به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

متأسفانه یک هفته تلاش شبانه روزی تیم های امداد و نجات و اقدامات و پیگیری های مستمر برای نجات جان جمعی از عزیزان سخت کوش و تلاش گر نفتکش سانچی که در سواحل شرقی چین دچار سانحه و آتش سوزی شد، بی نتیجه ماند و حادثه جانکاه و دردناک جان باختن مظلومانه و شهادت گونه این عزیزان، ملت ایران را داغدار کرد.

این ضایعه تأسف انگیز ملی را به عموم ملت ایران و به ویژه به خانواده های شریف و عزادار صمیمانه تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای جانباختگان عرصه تلاش و خدمت غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور