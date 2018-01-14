فرهنگیان و دانش آموزان در برنامه های دهه فجر حضور گسترده یابند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست ستاد برگزاری دهه فجر انقلاب اسلامی در آموزش و پرورش، با حضور مدیرکل، معاونین و روسای ادارات داخلی و نواحی در محل سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد.

مجید یزدان پناه مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در این جلسه گفت: ۳۹ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد و اگر بر طریق انصاف باشیم باید دستاوردهای عظیم نظام را خصوصا برای نسل های بعدی تشریح نماییم.

یزدان پناه افزود: ایران کشوری بزرگ است که به رغم اینکه در مرکز حادثه می باشد اما خوشبختانه جزء امن ترین کشورها است و این بدست نمی آید الا این که دلسوزان نظام شبانه روز برای امنیت و پیشرفت کشور در تلاش می باشند.

وی گفت: باید فرزندان و دانش آموزان را به گونه ای تربیت کنیم که با همه وجود به آرمان های کشور و انقلاب وفادار باشند و با افتخار دستاوردهای کشور در زمینه های مختلف را بر زبان و یا از طریق قلم جاری و ساری نمایند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تاکید کرد: اگر بتوانیم فرزندان و دانش آموزان را خوب، اساسی و اصولی تربیت کنیم و با آن ها به عدالت رفتار کنیم آن ها دچار دوگانگی شخصیت و تضاد رفتار نمی شوند و همین باعث می شود این تربیت نسبت به همه ارکان جامعه سرایت کند.

وی اصلی ترین کانون تربیت را مدرسه و خانواده دانست و افزود: بچه هایی ما از دو منبع الهام می گیرند، یکی خانه و دیگری مدرسه، بنابراین اگر این دو نهاد درست شود، آینده کشور اصلاح می شود و هیچ مشکلی بر آینده مترتب نخواهد بود.

گفتنی است در این نشست مقرر گردید، همچون سالیان گذشته فرهنگیان و دانش آموزان در برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی حضور با نشاط و گسترده داشته باشند.