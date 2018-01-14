از استقلال و پرسپولیس انتظار حضور در فوتسال ندارم

علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار تیم ملی فوتسال ایران با بلاروس و آماده سازی تیم برای جام ملتهای آسیا، گفت: ما بازی های مختلفی را در راه آماده سازی جام ملتهای آسیا در نظر گرفته ایم که بلاروس هم یکی از این بازی هاست. فکر می کنم این آخرین بازی ایران قبل از جام ملتها باشد! امیدواریم در آسیا هم مجددا بتوانیم مقام بیاوریم و عنوان قهرمانی خود را تکرار کنیم.

وی درباره حواشی لیگ برتر فوتسال و صحبتهایی که درباره تبانی و تاثیر آن در نتایج عنوان می شود، گفت: هیچ گزارشی از تبانی به دست ما نرسیده است. خوشبختانه فدراسیون فوتبال کمیته انضباطی و اخلاق قوی دارد و هرکسی حرفی می زند باید آنرا ثابت کند. اگر نتوانند ادعایشان را ثابت کنند معلوم است خودشان می خواستند جو را به هم بریزند.

رئیس کمیته فوتسال درباره عدم تیمداری استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر فوتسال و خلاء این دو تیم در لیگ، گفت: استقلال و پرسپولیس مشکلات مالی زیادی داشته اند. آنها در صورت حل این مشکلات و پیدا کردن ثبات می توانند در لیگ شرکت کنند.

«آیا از سیدرضا افتخاری رئیس پیشین کمیته فوتسال و مدیرعامل فعلی باشگاه استقلال انتظار ندارید در لیگ برتر فوتسال از طرف این باشگاه تیم بدهد؟» کفاشیان در پاسخ به این سئوال، گفت: خیر از افتخاری انتظار نداشتم. او فعلا وظیفه اش در استقلال و فوتبال است.

کفاشیان درباره هدف گذاری تیم ملی فوتسال برای جام جهانی بعدی گفت: قطعا برنامه ریزی ما این است که در جام جهانی ۲۰۲۰ حداقل عنوان سومی را تکرار کنیم و جزو سه تیم برتر جهان قرار بگیریم.

وی در پایان از صحبت درباره دعوت وحید شمسایی به تیم ملی فوتسال برای جلوگیری از شکسته شدن رکورد گل های ملی گفت: این موضوع مربوط به کادر فنی تیم ملی است و باید از آنها سئوال کنید.