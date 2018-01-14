دیدار صمیمانه اصحاب رسانه کرمانشاه با فرمانده سپاه نبی اکرم(ص)

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از اصحاب رسانه استان کرمانشاه با سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان دیداری صمیمانه داشتند.

بررسی راهکار های تعامل بیشتر سپاه و رسانه ها و کارآمدی رسانه های جریان انقلاب مهم‌ترین محور مورد بحث در این دیدار بود.

سردار ریحانی در این دیدار با تاکید بر جذب حداکثری اظهار داشت: رسانه های انقلابی باید صدای مردم باشند چرا که انقلاب از آن مردمی است که در عرصه های مختلف پشتیبان و حافظ نظام خود بوده اند.

وی افزود: در عرصه پیچیده ای که تمام جریان های مخالف نظام از نفاق و تکفیر گرفته تا جریان سلطه غرب و ارتجاع منطقه به دنبال ضربه به انسجام داخلی هستند این رسانه ها هستند که نقش اساسی روشن گری و شفاف سازی عرصه را بر عهده دارند.

مدیران خبرگزاری ها و رسانه های حاضر در این نشست نیز به بیان دیدگاه های خود در حوزه های مختلف مرتبط با رسانه پرداختند.