بیمه نامه حوادث منازل فرهنگیان صادر می شود

ببه گزارش خبرگزاری مهر، علی الهیار ترکمن از ضرورت صدور بیمه آتش سوزی و زلزله در کشور سخن گفت و افزود: بیمه آتش سوزی و زلزله در برابر خسارات مالی وارد شده به ملک و لوازم آن جبران خسارت می کند.

الهیارترکمن گفت: در صورت وقوع حادثه، بیمه نامه مزبور خسارات مالی وارد شده به افراد را مطابق با بیمه نامه پرداخت می کند.

وی با مهم برشمردن صدور بیمه نامه آتش سوزی و زلزله برای فرهنگیان اظهار کرد: به دلیل درک اهمیت این بیمه نامه و در راستای حمایت از اموال و دارایی های جامعه فرهنگی کشور، وزارت متبوع برای اولین بار از بهمن ماه سال جاری با همکاری شرکت بیمه معلم نسبت به اجرای طرح بیمه زلزله و خطرات اضافی منازل مسکونی فرهنگیان در سطح کشور اقدام می کند.

این مقام مسئول تاکید کرد: بیمه نامه آتش سوزی و زلزله در قالب چهار طرح با سقف تعهدات متنوع برای فرهنگیان سراسر کشور پیش بینی شده است.

الهیار ترکمن، به معرفی این چهار طرح پرداخت و گفت: در طرح اول ۵۰۰ میلیون ریال سرمایه با حق بیمه ماهانه ۳۰ هزار ریال ، در طرح دوم ۹۲۰ میلیون ریال سرمایه با حق بیمه ماهانه ۶۰ هزار ریال ، در طرح سوم ۱ میلیارد و ۳۵۵ میلیون ریال سرمایه با حق بیمه ماهانه۹۰ هزار ریال و در طرح چهارم ۱ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال سرمایه با حق بیمه ماهانه ۱۲۰ هزار ریال پیش بینی شده است.

وی افزود: فرهنگیان می توانند با انتخاب یکی از این طرح ها نسبت به بیمه نمودن ملک و لوازم محل سکونت خود در برابر زلزله و آتش سوزی اقدام نمایند.

معاون وزیر، در خصوص حق بیمه سالانه این بیمه نامه تصریح کرد: ۲۵ درصد حق بیمه نامه معادل ۳ ماه با مشارکت وزارت متبوع پرداخت و مابقی به صورت اقساط و ماهانه از حقوق فرهنگیان کسر می گردد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش در پایان افزود: بیمه نامه مذکور علاوه بر تعهدات آتش سوزی و زلزله نسبت به حوادث انفجار، صاعقه، سیل، طوفان، ترکیدگی لوله و ضایعات ناشی از برف و باران نیز متعهد است.