مقابله موثر با موادمخدر نیازمند تعامل دستگاه ها و مشارکت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بختیاری روز شنبه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اراک اظهار داشت: برای مقابله با پدیده اعتیاد که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان یکی از پنج آسیب مهم اجتماعی مطرح شده، جامعه باید حساس شود.

وی گفت: با توجه به پیچیدگی فرآیند اعتیاد به مواد مخدر، می تواند به عنوان یکی از آسیب های جدی و ریشه دیگر آسیب های اجتماعی به شمار رود که در زمینه مبارزه با این پدیده شوم هر چه کار شود باز هم کم است.

فرماندار شهرستان اراک افزود: یکی از صادرکنندگان بزرگ مواد مخدر یعنی افغانستان که بیش از ۷۰درصد مواد مخدر جهان را تامین می کند در همسایگی ایران قرار دارد که این مساله کار مبارزه را سخت تر می کند.

وی خاطرنشان کرد: مضاف بر اینکه انتقال و تردد و حمل مواد مخدر از افغانستان به کشورهای اروپایی و دیگر کشورها از طریق ایران صورت می گیرد. اگرچه نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای اطلاعاتی با تمام توان در حوزه مبارزه با قاچاق جانفشانی می کنند و در این راه شهیدان بسیار تقدیم شده اما پیچیدگی موضوع، فرآیند کار را بسیار دشوار کرده است.

بختیاری تصریح کرد: تنوع و صنعتی شدن موادمخدر موضوع دیگری است که شرایط را نسبت به گذشته پیچیده کرده بنابراین می طلبد، نه تنها دستگاه های دولتی و حاکمیت نسبت به پدیده شوم اعتیاد وارد میدان شوند، بلکه جامعه و مردم هم نسبت به مبارزه با این پدیده و پیشگیری از آن خود را سهیم و شرکت بداند.

فرماندار شهرستان اراک ادامه داد: اعتیاد طبقه بندی نمی داند و شیوع آن گریبان همه اقشار جامعه را می گیرد و به دنبال آن آسیب ها اجتماعی دیگر نیز بروز می کند.

وی بیان داشت: در این زمینه با یک پدیده چند وجهی روبرو هستیم که باید برای مقابله، از علم کمک بگیریم، همچنین دستگاه های اجرایی برای مبارزه با مواد مخدر تعامل کنند و مردم نیز وارد میدان شوند.