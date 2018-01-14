دهه فجر ایام وحدت و همدلی است/ ضرورت نمایش اقتدار نظام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی کریمی در نشست بعدازظهر یکشنبه شورای فرهنگ عمومی میامی به میزبانی دفتر امامجمعه این شهر، ضمن بیان اینکه امروز دشمن به دنبال ضربه زدن به اصل نظام است و همه باید از نظام و آرمانهای آن دفاع کنیم، بیان داشت: ایام دهه فجر بهترین زمان برای تقویت وحدت است که در بین اقشار جامعه به دلسردی دشمنان بدل شود.
وی افزود: آحاد جامعه بهعنوان صاحبان اصلی نظام انقلاب اسلامی باید بهصورت خودجوش در مراسم این ایام بهویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن حضورداشته باشند چراکه این حضور تجدید میثاق با دین اسلام و انقلاب اسلامی محسوب میشود.
رئیس شورای اداری میامی گفت: دشمن به دنبال جدا کردن مردم از روحانیت، ولایت، شهدا و انقلاب است و باید دراینباره هوشیار باشیم.
کریمی در ادامه ضمن اشاره به تهدیدات فضای مجازی و ضرورت تبیین روش صحیح استفاده از آن، تأکید کرد: اغلب شبکههای فضاهای مجازی را جوانان راهاندازی کردهاند و بر اساس نیازمندیهای خود این شبکهها را سامان میدهند لیکن باید از این ظرفیت به وجود آمده در راستای ترویج فرهنگ دینی و اقتصادی و همچنین کار، تلاش و اهتمام به تبیین شعار سال استفاده کنیم.
وی بابیان اینکه فنّاوری برای خدمت به وجود آمده است، افزود: نمیتوان با علم روز مقابله کرد باید راههای استفاده مطلوب از آن فرا گرفت.
فرماندار میامی در ادامه خواستار تبیین دستاوردهای ۴۰ساله انقلاب اسلامی در بین آحاد جامعه در مناسبتهای ویژه ایام الله دهه فجر شد.
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