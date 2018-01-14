ترامپ: دیگر «لاتاری» نخواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز یکشنبه یک بار دیگر مخالفت خود را با ورود مهاجران به آمریکا از طریق قرعه کشی موسوم به «لاتاری» اعلام کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در این پیام اذعان کرد: «داکا» احتمالاً مُرده است؛ زیرا دموکرات ها در واقع آن را نمی خواهند. آن ها تنها مایلند به رایزنی پرداخته و پول مورد نیاز خود را از سیستم نظامی ما جداکنند.

وی در ادامه افزود: من به عنوان رئیس جمهور می خواهم مردمی به این کشور بیایند که بتوانند به کمکی به ما بکنند تا دوباره بزرگ و قدرتمند شویم.

ترامپ ادامه داد: افراد باید از طریق نظامی بر اساس شایستگی های خود به این کشور بیایند. دیگر لاتاری نخواهیم داشت.

لازم به ذکراست، «ویلیام السوپ» قاضی منطقه‌ای در سانفرانسیسکو چندی پیش در حکمی اعلام کرد که تا زمان پایان روند دادخواهی و بررسی فرمان دونالد ترامپ، اجرای برنامه «داکا» (Daca) باید به قوت خود باقی بماند.

برنامه «Daca» در سال ۲۰۱۲ میلادی توسط باراک اوباما تایید شد و از آن زمان توانست از اخراج حدود ۸۰۰ هزار کودک و نوجوان جلوگیری و از حق کار قانونی آنها حمایت کند.

این برنامه از کودکانی که توسط والدینشان بطور غیرقانونی به آمریکا آورده شده بودند و اکنون در معرض خطر اخراج قرار داشتند، محافظت می‌کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در ماه سپتامبر تصمیم گرفت تا به این برنامه پایان دهد.

کودکان و نوجوانان فاقد اسناد قانونی که تحت حمایت برنامه «Daca» قرار می‌گیرند به «رؤیاپردازان» (Dreamers) مشهور هستند. پس از صدور فرمان لغو این برنامه توسط دونالد ترامپ، چندین ایالت و سازمان و همچنین شمار قابل توجهی از شخصیت های حقیقی و حقوقی از مراجع قضایی خواستند تا برای حفظ این برنامه و محافظت از این نوجوانان وارد عمل شوند.

دونالد ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که در چهارچوب سیاست های ضدمهاجرتی خود به برنامه «Daca» پایان دهد و کنترل‌های مرزی را بیشتر کند تا به این ترتیب فرصت های شغلی بیشتری برای کارگران آمریکا فراهم شود.