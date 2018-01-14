به گزارش خبرنگار مهر،علی رحمتی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی اردبیل تصریح کرد: دوربین ها قابلیت اعلام زمان و تاریخ عبور در سرعت های غیر مجاز را داشته و در سه محور اردبیل- سرچم، اردبیل- سه راه صحرا و مشگین شهر- پارس آباد نصب می شود.

وی با بیان اینکه دوربین ها از محل اعتبارات سازمان راهداری تامین شده است، ادامه داد: در حال حاضر ۲۸ سامانه ثبت تخلفات سرعت در محورهای مواصلاتی نصب شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از جا به جایی ۳۰۰ هزار مسافر در هشت ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته جابه جایی مسافر هفت درصد کاهش یافته است.

رحمتی ادامه داد: در مدت ذکر شده دو میلیون و ۹۰۰هزار تن بار نیز جابه جا شده که در مقایسه مدت مشابه سال گذشته رشد ۳.۵ درصدی را نشان می دهد.

وی همچنین به فعالیت ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در استان اشاره و تاکید کرد: شش مجتمع دیگر نیز در حال ساخت است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل استان افزود: ۱۷ مجتمع خدماتی بین راهی نیز مراحل استعلام خود را طی می کند.