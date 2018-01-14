کمبود ۲۵ درصدی تخت بیمارستانی در شهرستان های تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی بعد از ظهر یکشنبه هفتمین جلسه ستاد هماهنگی مدیریت بحران استان تهران با اشاره به کاستی ها و کمبودهای مدیریت بحران استان تهران در زمان زلزله ۵.۲ ریشتری گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی در محلات مختلف استان تهران توسط سازمان های مردم نهاد یکی از نیازهای مهم است و ایجاد شرایط برای بازدید از مراکز زلزله شناسی و مناطق بازسازی شده زلزله های قبل به ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان نیز نتایج موثری به دنبال دارد.

وی به اهمیت ارائه تجارب جهانی برای آمادگی مواجهه با زلزله از طریق فیلم، تصویر، نوشتار و سایر اقدامات اشاره کرد و افزود: در زمان زلزله تهران اطلاع رسانی علمی که از موسسات دانشگاهی و پژوهشگاه ها به دست می آیند، بسیار محدود بود و نیاز است این اطلاعات به همه سازمان های مسئول داده شود.

استاندار تهران گفت: تکمیل سامانه های رصد و پیش نشانگرها یکی از نکاتی است که همواره از سوی کارشناسان و موسسات بیان می شود و هنوز امکانات برای شناخت دقیق حرکات زمین به طور کافی در دسترس نیست، که باید تکمیل شود.

مقیمی شناخت زمین برای ساختمان سازی و اقدامات عمرانی را مهم برشمرد و تصریح کرد: اجرای پروژه های عمرانی و ساختمان سازی باید توسط مهندسان متخصص و مهندسان ناظری که همواره در اجرای پروژه حضور دارند، انجام شود.

وی با بیان اینکه آموزش کارگران ساختمانی توسط آموزش فنی و حرفه ای ضروری است تاکید کرد: سال ۸۳ قرار دادی با سازمان فنی و حرفه ای منعقد شد تا کارگران فنی ساختمان ها آموزش کامل ببینند اگر این آموزش ها به طور کامل انجام می شد نباید ساختمان های بعد از زلزله بم خراب می شد.

تامین موتورسیکلت کافی برای اورژانس ضروری است

استاندار تهران به جلساتی که با اعضای شوراهای شهر و روستا در شهرستان های استان در سفرهای استاندار برگزارمی شود اشاره کرد و گفت: در این جلسات تاکید داریم که به هیچ ساختمان غیر ایمن و ساخت و ساز غیر استاندارد پایان کار داده نشود و شوراها، شهردارانی انتخاب کنند که دغدغه استحکام و مقاومت در ساختمان ها را داشته باشد.

مقیمی با اشاره به حضور مردم و ورود اتومبیل ها به خیابان ها پس از زلزله استان تهران افزود: اطلاع رسانی کامل برای استقرار مردم در مکان هایی مشخص و ایمن در اطراف خانه ها باید مورد توجه قرار بگیرد و نقشه مکان های اسکان موقت مردم در زمان زلزله باید تهیه شود و سالن های مدیریت بحران در شهرستان ها باید از امکانات تامین شود.

وی با بیان این که کارگروه امنیت بلافاصله پس از زلزله مسئولیت تامین امنیت را به عهده دارد تصریح کرد: در زمان زلزله اخیر تهران به شوراهای ترافیک ماموریت داده شد تا خیابان ها برای تردد خودروهای امدادرسان و سوخت رسان مهیا شود و این یکی از مهمترین تصمیمات در زمان وقوع زلزله است.

استاندار تهران از نقش مهم نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در زمان وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری در تهران تشکر کرد و با اشاره به نیاز ضروری تامین امکانات آتش نشانی تاکید کرد: تامین موتورسیکلت برای اورژانس به قدر کافی ضروری است.

کمبود ۲۵ درصدی تخت های بیمارستانی در شهرستان های استان تهران

مقیمی، تامین برق اضطراری براساس یک دستورالعمل در مکان های حساس و مهم و کنترل دوره ای آن را مهم دانست و گفت: سوله های امدادی در زمان مدیریت بحران باید دارای امکانات کامل از جمله کانکس باشند.

وی به کمبود ۲۵ درصدی تخت های بیمارستانی در شهرستان های استان تهران اشاره کرد و افزود: در زمان بحران تامین بیمارستان صحرایی در استان نیاز است.

استاندار تهران ادامه داد: استقرار سازمان انتقال خون در نقاط مختلف شهر و برخورداری همه شهرستان ها از سازمان انتقال خون ضروری است.

توجه به ؛توزیع پمپ بنزین ها توسط شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی در نقاط مختلف،اعزام مشاور توسط بهزیستی ،اختصاص سوله های مدیریت بحران فقط در اختیار کاربری مدیریت بحران و آمادگی کامل فرودگاه ها ،از جمله اقدامات مورد تاکید استاندار در زمان وقوع بحران است.

بر اساس این گزارش، هفتمین جلسه ستاد هماهنگی مدیریت بحران استان تهران بعد از ظهر یکشنبه با حضور محمدحسین مقیمی استاندار تهران،سیدحسین هاشمی قائم مقام وزیر کشور، محمد نجار رئیس سازمان مدیریت بحران و اعضای شورا در محل استانداری تهران برگزار شد.

