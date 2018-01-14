چشم انداز پیشوا با نظارت شهروندان تبیین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت امیری، عصر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تبیین چشم انداز پیشوا با نظارت شهروندان در دستور کار مدیریت شهری پیشوا قرار گرفته است و کارگروه مشورتی مدیریت شهری با حضور نیروهای جوان و با انگیزه شهر راه اندازی خواهد شد.

امیری افزود: در راستای تحقق آرمان های شهروندان در داشتن شهری سالم و مترقی، نیاز به مشارکت فعالانه شهروندان در ارائه خط مش ها، حل مشکلات و مسایل پیرامون جامعه محلی خود می باشد.

وی بیان داشت: حضور نخبگان ، فعالان فرهنگی ، اجتماعی در کنار مدیریت شهری موجبات تغییر نگرش عمومی مردم نسبت به شهرداری، اصلاح فرآیندها و برنامه های بلند مدت شهری ، رضایتمندی بیش از پیش شهروندان را فراهم می سازد.

شهردار پیشوا گفت: آنچه را که تا کنون شاهد بوده ایم عمده مطالبات مردمی در حوزه خدمات شهری بوده که سعی کرده ایم با نظر شهروندان این تغییرات را ایجاد نمائیم و حال در نظر داریم از پیشنهادات و نظرات اقشار مختلف مردمی در سایر موضوعات مربوط به حمل و نقل ، ترافیک و عمران و اجتماعی هم استفاده نمائیم.

منتخب شورای پنجم شهر پیشوا افزود : قصد داریم با اصلاح فرآیندها و رویه های خدمات شهری و عمرانی، شهرداری را با رویکرد اجتماعی مدیریت کرده تا بتوانیم سطح رضایتمندی شهروندان را بیش از پیش افزایش دهیم.

امیری در پایان اظهار داشت : با هماهنگی های به عمل آمده بزودی کارگروه مشورتی مدیریت شهری با کمیته های تخصصی و با حضور مشارکت عمومی و نیروهای با تجربه و جوان شهر مقدس پیشوا جهت تبیین چشم انداز پیشوا و امور جاری شهرداری تشکیل خواهد شد .