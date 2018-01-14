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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۲۶

دادستان عمومی و انقلاب قرچک:

قاتل قرچکی دوست خود را با چاقو کشت/دستگیری قاتل کم تر از ۲ ساعت

قاتل قرچکی دوست خود را با چاقو کشت/دستگیری قاتل کم تر از ۲ ساعت

قرچک- دادستان عمومی و انقلاب قرچک از دستگیری یک قاتل در این شهرستان در کم تر از ۲ ساعت خبر داد و گفت: این قتل در پی نزاع ۲ دوست در قرچک رخ داد.

حجت الاسلام والمسلمین احدالله سینکایی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته بین ۲ دوست ۲۲ ساله نزاعی صورت گرفت که یکی از آن ها ضربات متعدد چاقو به دیگری وارد کرد و منجر به قتل فرد مجروح در بیمارستان شد.

وی افزود: پس از این اتفاق دستورات لازم صادر شد و کارآگاهان  پلیس آگاهی شهرستان قرچک در کم تر از ۲ ساعت قاتل را دستگیر و جهت طی کردن مراحل قضایی به شعبه بازپرسی دادستانی قرچک تحویل دادند.

دادستان عمومی و انقلاب قرچک در پایان نسبت حمل سلاح سرد هشدار داد و افزود: لازم به ذکر است همراه داشتن سلاح سرد اعم از چاقو، قمه و.. جرم بوده و افراد خاطی تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 4199675

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