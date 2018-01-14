حل مشکل اشتغال با رونق تولید/ ارائه تسهیلات اشتغال روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی عصر یکشنبه در حاشیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران افزود: منابع در اختیار بانک ها ثروت مردم است و باید به سمت واحدهای تولیدی هدایت شوند و اگر شخصی تسهیلات دریافت می کند باید آن را به سمت تولید هدفمند ببرد.

احمدی با بیان اینکه سیستم بانکی استان در مقایسه با استان های دیگر در زمینه هایی عملکرد خوبی داشته است و در زمینه هایی نیز تلاش بیشتر نیاز است، اظهار داشت: کیفیت طرح و منابع بانک ها متفاوت است و یکی از دلایل حضور من در کارگروه رفع موانع تولید اهمیت دادن به حل مشکلات واحدهای تولیدی استان است.

استاندار تصریح کرد: مصارف بانک ها در استان نسبت به منابع بیشتر است و این بدین مفهوم است که در ارائه تسهیلات به مردم کوتاهی نکرده اند.

وی اولویت استان را هدایت تسهیلات به سمت طرح های تولیدی دانست و بیان کرد: در بررسی های انجام شده برخی بانک ها همکاری خوبی در ارائه تسهیلات دارند، اما برخی بانک ها منابع داشته اند و همکاری نکرده اند و چه بانک های خصوصی و چه دولتی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و متعلق به مردم هستند و باید مشارکت لازم در ارائه تسهیلات را داشته باشند.

احمدی افزود: برای اینکه عدالت بین بانک ها ایجاد شود و همه بانک ها در رونق تولید مشارکت داشته باشند، مکانیزمی تهیه و بانک هایی که مشارکت کنند تشویق و برای بانک هایی که همکاری نکنند محدودیت ایجاد می شود.

احمدی بر نظارت دستگاه های متولی در هزینه کرد تسهیلات تاکید کرد و گفت: امید است با تحقق این نظارت ها منابع ما منجر به تولید و اشتغال شود.

استاندار تصریح کرد: ظرفیت های خوبی در حوزه رونق تولید وجود دارد و در جلسات علاوه بر رصد فعالیت بانک ها، در حوزه تسهیلات مستقیم که مربوط به رونق تولید، نوسازی و بازسازی است بررسی هایی انجام می شود و در آینده نزدیک تسهیلاتی در حوزه اشتغال روستایی ارائه خواهد شد.

وی افزود: در هر جلسه از ستاد تسهیل استان مشکلات چند مورد از واحد های تولیدی طرح و نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام خواهد شد.