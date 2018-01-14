هواپیمای پگاسوس ترکیه از باند فرودگاه خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بیبیسی، یک هواپیمای خطوط هوایی پگاسوس ترکیه به دلیل لغزندگی باند فرودگاه از مسیرش خارج شد و روی سراشیبی منتهی به دریای سیاه متوقف شد.
این حادثه شب گذشته (شنبه ۱۳ ژانویه) در فرودگاه ترابزون در شمال شرق ترکیه اتفاق افتاد.
به گزارش رسانههای ترکیه در این حادثه مسافران و خدمه صدمهای ندیدند.
تصاویر منتشرشده از محل حادثه، هواپیما را در حالی که بخش جلویی آن در نزدیکی آب قرار دارد، نشان میدهد.
شرکت هواپیمایی پگاسوس در بیانیهای گفته است که مسیر این بوئینگ ۷۳۷ از آنکارا به ترابزون بود و به هنگام نشستن در باند فرودگاه ترابزون دچار حادثه شد.
این هواپیما ۱۶۲ مسافر و ۶ خدمه داشت.
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