شواهد اولیه از دست داشتن اسرائیل در انفجار صیدا حکایت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، حماس اعلام کرد که شواهد اولیه نشان دهنده دست داشتن رژیم صهیونیستی در انفجار خودروی یکی از اعضایش در شهر صیدا در جنوب لبنان در ظهر امروز است.

در بیانیه حماس آمده است: انفجار به زخمی شدن محمد حمدان از ناحیه پا و انهدام خودر و وارد آمدن خسارات به منزلش منجر شده است. شواهد اولیه نشان می دهد که صهیونیستها در این اقدام جنایتکارانه دست دارند. دستگاه های مربوطه لبنانی در حال تحقیق درباره این انفجار هستند.

شایان ذکر است که قبلا منابع لبنانی اعلام کرده بودند که خودرویی که در محله البستان الکبیر در صیدا منفجر شده است به محمد حمدان تعلق دارد.

جهاد طه معاون مسئول سیاسی حماس در لبنان گفته بود که محمد حمدان یکی از اعضای حماس است که در دفتر سیاسی این جنبش در لبنان فعالیت می کند.