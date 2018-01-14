ائتلاف آمریکایی نیروی جدید در سوریه تشکیل می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد که همراه با گروه‌های معارض سوریه قصد دارد نیروی مرزی جدیدی متشکل از ۳۰ هزار نفر در سوریه تشکیل دهد؛ اقدامی که بر عصبانیت ترکیه درباره کمک های واشنگتن به کُردهای مورد حمایت آمریکا افزوده است.

یک مقام ارشد نظامی ترکیه در این باره اعلام کرد که دلیل احضار کاردار آمریکا در آنکارا به وزارت خارجه کشورش در روز چهارشنبه هفته گذشته نیز همین مورد بوده است.

دفتر روابط عمومی ائتلاف مذکور با ارسال ایمیلی به خبرگزاری رویترز جزئیات تشکیل نیروی مرزی جدید را مورد تأئید قرار داده است.

نیروهای جدید تحت فرماندهی نیروهای دموکراتیک سوریه (از گروه های کُردی تحت حمایت آمریکا در سوریه) بوده و قرار است حمایت ها و کمک های واشنگتن را نیز دریافت کنند.