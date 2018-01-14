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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۴۷

تقدیر ارتش جمهوری اسلامی ایران از حضور پرشور مردم در یادواره میمک

تقدیر ارتش جمهوری اسلامی ایران از حضور پرشور مردم در یادواره میمک

ایلام-ارتش جمهوری اسلامی ایران از حضور پرشور مردم استان در یادواره آزادسازی میمک تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی قرارگاه غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای از حضور اقشار مختلف مردم به ویژه خانواده معظم شهدا و عشایر صلح شور ایلات مختلف استان و رزمندگان دفاع مقدس در یادواره عملیات ضربت ذوالفقار و سالروز آزادسازی حماسه میمک تقدیر کرد.

در بخشی از این اطلاعیه با تقدیر از همکاری و تلاش صداو سیمای مرکز ایلام در پوشش مناسب و تبیین ابعاد مختلف حماسه آزادسازی میمک آمده است: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه این مناسبت ملی و مهم و با سپاس بیکران از  عنایات و زحمات بی دریغ مسئولین لشکری و کشوری، نهادها و تشکل های مردمی به نمایندگی از نیروی زمینی ارتش از زحمات و همکاری صادقانه و خالصانه همه مسئولین دولتی، نهادها، تشکل های مردمی و همچنین حضور حماسه ایلات، عشایر سلحشور استان و به ویژه خانواده معظم شهدا و رزمندگان این عملیات تقدیر و تشکر می کنیم.

کد مطلب 4199716

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