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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۵۰

قطعی گاز در بخش صالح آباد مهران تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه

قطعی گاز در بخش صالح آباد مهران تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه

ایلام-گاز بخش صالح آباد مهران تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه قطع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان در اطلاعیه ای اعلام کرد: به علت پاره ای تعمیرات در خطوط اصلی گاز شهر صالح آباد تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه گاز این منطقه قطع است.

با تلاش کارکنان شرکت گاز استان این مشکل به زودی رفع می شود.

کد مطلب 4199720

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