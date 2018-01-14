افزایش برخی آسیب های اجتماعی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سلام امینی امروز در گفتگو با خبرنگاران با تبیین شرایط اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی استان ایلام گفت: با توجه به افزایش برخی آسیب های اجتماعی از جمله خودکشی، دولت با تخصیص بودجه و برنامه ریزی مداوم زمینه را برای کاهش آسیب ها در استان فراهم کند.

وی گفت: موضوع اشتغال جوانان استان در طرح های حوزه نفت و گاز یکی دیگر از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نرخ بیکاری و وجود جوانان تحصیل کرده و توانمند در استان، گفت: باید از این سرمایه و ظرفیت در طرح های حوزه نفت و گاز استان استفاده شود.

وی افزود: وزارت نفت با برنامه ریزی در خصوص به کارگیری جوانان استان در حوزه های نفت و گاز استان اقدام ویژه به عمل آورد.

امینی همچنین درباره موضوعات دیگری همچون توجه به زیرساخت ها، اتصال استان ایلام به خط ریلی و توجه به زیرساخت های مختلف در این استان با توجه به پتانسیل های موجود در استان سخن گفت.