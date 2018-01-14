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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۵۳

نماینده ایلام در مجلس خبر داد:

افزایش برخی آسیب های اجتماعی در استان ایلام

افزایش برخی آسیب های اجتماعی در استان ایلام

ایلام- نماینده ایلام، ایوان ، چرداول، سیروان، مهران و ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی از افزایش برخی آسیب های اجتماعی در استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلام امینی امروز در گفتگو با خبرنگاران با تبیین شرایط اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی استان ایلام گفت: با توجه به افزایش برخی آسیب های اجتماعی از جمله خودکشی، دولت با تخصیص بودجه و برنامه ریزی مداوم زمینه را برای کاهش آسیب ها در استان فراهم کند.

وی گفت: موضوع اشتغال جوانان استان در طرح های حوزه نفت و گاز یکی دیگر از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نرخ بیکاری و وجود جوانان تحصیل کرده و توانمند در استان، گفت: باید از این سرمایه و ظرفیت در طرح های حوزه نفت و گاز استان استفاده شود.

وی افزود: وزارت نفت با برنامه ریزی در خصوص به کارگیری جوانان استان در حوزه های نفت و گاز استان اقدام ویژه به عمل آورد.

امینی همچنین درباره موضوعات دیگری همچون توجه به زیرساخت ها، اتصال استان ایلام به خط ریلی و توجه به زیرساخت های مختلف در این استان با توجه به پتانسیل های موجود در استان سخن گفت.

کد مطلب 4199727

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