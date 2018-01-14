پرداخت مستمری ۳ برابری به مددجویان زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح عصر امروز یکشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه اظهار داشت: پس از زلزله ۲۱ آبان استان کرمانشاه بلافاصله کمیته ای برای رسیدگی به وضعیت مدد جویان آسیب دیده از زلزله تشکیل شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: سعی کردیم در روزهای اول ما وارد استان نشویم و کمک ها را به کمیته امداد استان سوق دهیم.

فتاح با بیان اینکه تمام قول هایی را که در زمینه ساخت و ساز به مددجویان دادیم محقق خواهیم کرد، خاطر نشان کرد: آخرین فراز کمیته امداد این است که به ملت ایران قول دادیم خانه های مددجویان به طور کامل و صددرصد ساخته و تجهیز خواهد کرد.

وی بیان داشت: نزدیک به ۶ هزار واحد مسکونی مددجویان در جریان زلزله آسیب دید که ۲ هزار و ۲۵۰ واحد آن صددرصد تخریب و نیاز به بازسازی مجدد دارد و بقیه از ۱۰ تا ۵۰ درصد آسیب دیدند که آنها نیز تعمیر می شوند.

رئیس کمیته امداد کشور ابراز داشت: تا کنون عملیات پی ریزی و آوار برداری ۴۵۰ واحد آغاز شده و همچنین چند واحد پیش ساخته نیز تحویل شده است.

فتاح در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه روند ساخت و ساز سرعت گرفته روند پرداخت وام نیز سرعت می گیرد و طی یک برنامه مدون تا پایان سال ساخت و ساز تمام واحد ها آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه همه مردم در مناطق آسیب دیده از وام بلاعوض بهره مند خواهند شد گفت: ممکن است مددجویان برای تکمیل و تجهیز بیشتر از آن مبلغ نیاز داشته باشند که کمیته امداد با استفاده از کمک های مردمی در این راستا به آنها کمک خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که واحدهای مددجویان با همت دولت، کمیته امداد و کمک های مردمی بهتر از قبل ساخته خواهد شد و سال آینده اعلام کنیم که به عهدمان عمل کردیم.

این مسئول بیان داشت: پس از زلزله در آبانماه مستمری مددجویان در مناطق آسیب دیده ۳ برابر و در آذر ماه ۲ برابر پرداخت شد.

فتاح اعلام کرد: به آن دسته از مددجویانی که درخواست وام اضافه بر وام دولت دارند از منابع امدادی وام قرض الحسنه پرداخت خواهد شد.