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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۲۳

۸ کشته و ده ها زخمی بر اثر آتش سوزی در پرتغال

۸ کشته و ده ها زخمی بر اثر آتش سوزی در پرتغال

رسانه های محلی پرتغال از کشته شدن دستکم ۸ نفر و همچنین زخمی شدن ده ها تن از مردم این کشور بر اثر رخ دادن آتش سوزی در یک ساختمان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، بر اثر آتش سوزی یک ساختمان در شهر «نوا دا راینها» پرتغال، دستکم ۸ نفر از شهروندان این شهر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند.

بر اساس گزارش های اعلام شده از سوی مقام های محلی، این حادثه در یکی از محله های پر تردد شهر مذکور رخ داده و تاکنون ده ها آتش نشان به علاوه دو بالگرد امدادی برای انجام عملیات اطفای حریق و کمک به نجات حادثه دیدگان به محل اعزام شده اند.

گفته می شود دلیل این آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. با این حال آتش نشانان در تحقیقات اولیه خود، دلیل رخ دادن این حادثه را آتش گرفتن یک دستگاه بخاری در این ساختمان عنوان کرده اند که با سوخت چوب کار می کرده است. 

کد مطلب 4199740

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