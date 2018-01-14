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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۳۰

نام دانشجوی یزدی در فهرست جان‌باختگان نفتکش سانچی

نام دانشجوی یزدی در فهرست جان‌باختگان نفتکش سانچی

یزد ـ «سعید دهقانی» نام دانشجوی جوان یزدی است که در نخستین ماموریت خود در نفتکش سانچی جان باخت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانی، دانشجوی جوان یزدی که برای نخستین بار در یک ماموریت دریایی حاضر شده بود، از قربانیان نفتکش سانچی به شمار می رود.

خانواده این دانشجوی یزدی که تا امروز به ویژه با اعزام نیروهای گروه ویژه، امیدوار به پیدا شدن فرزند خود بودند، امروز با غرق شدن این کشتی امید خود را از دست دادند و مانند دیگر خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه، در سوگ فرزند خود نشستند.

به گزارش مهر، کشتی نفتکش سانچی که در ماموریت خود در محدوده جغرافیایی کشور چین دچار سانحه و آتش‌سوزی شده بود، امروز به طور کامل غرق شد و ۳۲ سرنشین این کشتی نیز جان باختند.

کد مطلب 4199746

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