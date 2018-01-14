فجر برد/ برق به تساوی رضایت داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فجر شهید سپاسی شیراز در هفته نوزدهم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهید دستغیب به مصاف ماشین سازی تبریز رفت و موفق شد حریف خود را با ۳ گل از پیش رو بردارد.

احسان جودکی و شاهین مجیدی در دقایق ۲۵ و ۴۱ نیمه نخست و امین شجاعیان در دقیقه ۷۱ نیمه دوم موفق به باز کردن دروازه ماشین سازی تبریز شدند.

زردپوشان شیرازی با این برد و ۳۲ امتیاز در مکان پنجم جدول رده بندی قرار گرفت.

از سوی دیگر تیم برق جدید فارس که نیم فصل رقابت ها را به خوبی پشت سر گذاشته است در ورزشگاه اکباتان تهران رودرروی تیم راه آهن قرار گرفت.

این بازی در پایان با تساوی بدون گل پایان یافت تا نارنجی پوشان شیرازی با ۳۲ امتیاز در مکان ششم جدول رده بندی قرار بگیرند.

برقی ها در نیمه دوم با اخراج میثم شاه مکوندی ۱۰ نفره به ادامه بازی پرداختند.

