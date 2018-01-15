هدفگذاری ایجاد ۲۸۰ کیلومتر راه روستایی/ تدوین برنامه پنج ساله

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی علیمردانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای برنامه ششم توسعه، برش استانی در حوزه های مختلف راه و شهرسازی در قالب هدفگذاری پنج ساله با در نظر گرفتن اولویت ها و همچنین میزان اعتبارات تدوین شده است.

علیمردانی با اشاره به هدفگذاری های این برنامه تصریح کرد: ایجاد ۷۵ کیلومتر آزاد راه با تکیه بر سهم ۳۰ درصدی دولتی و پوشش ۷۰ درصدی توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد.

علیمردانی برنامه ریزی های انجام شده را با نگاه کارشناسی و بر اساس اعتبارات، قوانین بالادستی و برش ملی دانست و بیان کرد: در قالب این برنامه پنج ساله ایجاد ۲۲۹ کیلومتر بزرگ راه، ۱۶۳ کیلومتر راه اصلی و ۲۸۰ کیلومتر راه روستایی عملیاتی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان به برآورد میزان اعتبارات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده و برآوردها، تخصیص ۱۵۳۲ میلیارد تومان توسط دولت و همچنین ۷۵۰ میلیارد تومان آورده بخش خصوصی دستیابی به هدفگذاری انجام شده را محقق خواهد کرد.

علیمردانی برنامه تدوین شده پنج ساله را نقشه راه پیشرفت و توسعه بخش های مختلف حوزه راه و شهرسازی در استان دانست و گفت: این برنامه در راستای محورهای تبیین شده برش های ملی و نیازهای بومی استان بر اساس اولویت بندی کارشناسی شده تدوین شده است و با تحقق آن شاهد توسعه بیش از پیش بخش های مختلف تحت پوشش خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مناطق محروم استان نیز در پروژه ها دیده شده اند، اظهار داشت: عملیات ساخت جاده دهدشت- قلعه رئیسی- دیشموک در حال انجام است و هدفگذاری برای تحقق ۲۹ کیلومتر دیگر از این مسیر نیز انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان از فعالیت راهسازی در راه های روستایی استان در قالب پکیج پوششی کامل خبر داد و گفت: بر اساس اعتبارات و پروژه ها برای هر شهرستان پروژه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: پکیج کامل راه های روستایی، روکش، بهسازی و آسفالت در شهرستان گچساران عملیاتی شده که خروجی مناسب و موفقی داشته است و این طرح در شهرهای یاسوج و دهدشت نیز اجرایی خواهد شد.

علیمردانی با اشاره به فعالیت های مختلف توسعه راه و شهرسازی در استان از اجرای یک پروژه در هر ۱۰ کیلومتر خبر داد.

علیمردانی به توپوگرافی استان اشاره کرد و بیان داشت: به علت کوهستانی بودن منطقه، احداث یک راه در استان در مواردی تا پنج برابر ساخت یک راه در دشت برای ما هزینه دارد و ایجاد تونل و ترانشه های بزرگ بر هزینه ها می افزاید.

علیمردانی با اشاره به برخی از فعالیت های راه وشهرسازی استان در حوزه بهداشت و درمان استان اظهار کرد: بیمارستان های باشت و یاسوج آماده تجهیز شده اند و پس از تجهیز شاهد افتتاح آنها خواهیم بود.

وی افزود: ۳ تا چهار درصد باقیمانده این پروژه ها مربوط به تست سیستم های موتور خانه، محوطه سازی و کنترل است.

علیمردانی گفت: با پیگیری های نماینده شهرستان گچساران، بیمارستان این شهر در حال ساخت است.

وی به همکاری و مشارکت وزارت نفت در ایجاد پروژه ها اشاره کرد و عنوان کرد: در سال جاری حدود ۱۰۰ کیلومتر روکش آسفالت نیز محقق شده است و پروژه های خوبی با مشارکت وزارت نفت در گچساران داشته ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با انتشار اخباری پیرامون رفتن از راه و شهرسازی استان یا برکناری، این موضوع را شایعه دانست و تکذیب کرد.