پیام وزیر صنعت در پی جان باختن ۳۲ خدمه نفتکش ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در پیامی جان باختن ۳۲ خدمه نفتکش ایرانی را تسلیت گفت.

متن پیام محمد شریعتمداری بدین شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

جان باختن ۳۲ نفر از کارکنان دریا دل و خدوم کشتی نفت کش ایرانی سانچی بر اثر انفجار و آتش سوزی ناشی از تصادف با کشتی باری چینی در آب‌های ساحل شرقی چین موجب تأسف و تأثر فراوان شد و همه مردم ایران را عزادار کرد.

این مصیبت دردناک را از صمیم قلب به ملت بزرگ و صبور ایران و خانواده داغدیده جان باختگان تسلیت می‌گویم.

از خداوند تبارک و تعالی برای آن عزیزان سفر کرده که بی شک در زمره تلاشگران عرصه اقتدار ملی و پیشگامان توسعه اقتصادی کشور بودند، علو درجات و برای خانواده‌های داغدار صبر و شکیبایی مسألت دارم.

محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت