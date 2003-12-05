امروزدر تاريخ

در گذشت ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني :

در چنين روزي در سال1214هجري شمسي ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني درباغ نگارستان و به دستور محمد عليشاه به قتل رسيد. ميرزا ابوالقاسم فراهاني، فرزند سيدالوزراء ميرزا عيسي، معروف به ميرزا بزرگ از سادات حسيني و از مردم هزاره فراهان اراك در سال 1193 ه. ق. به دنيا آمد .وي تحت نظر پدرش مقدمات علوم را فراگرفت . او در آغاز جواني به خدمت دولت درآمد . وي بعدها با كمك مستشاران فرانسوي و انگليسي سپاهيان ايران را منظم كرد و در بسياري از جنگهاي ايران و روس شركت داشت. قائم مقام پس از مرگ پدر به امر فتحعلي شاه به جانشيني پدر نائل آمد و لقب قائم مقام را در يافت كرد و به وزارت نايب السلطنه وليعهد ايران رسيد . وي پس از يكسال وزارت در اثرسعايت بدخواهان به اتهام دوستي با روسها از كار بركنار شد اما پس از سه سال خانه نشيني دوباره به وزارت نايب السلطنه منصوب شد. عهد نامه تركمنچاي به خط قائم مقام تنظيم و امضا شده است . قائم مقام مردي فوق العاده باهوش ، صاحب فكر و به قدر كافي سياستمدار و مسلط بر اوضاع ايران بود. مجموعه رسائل و منشآت قائم مقام، كه حاوي چند رساله و نامه هاي دوستانه و عهد نامه ها و وقفنامه هاست و محمود خان ملك الشعراء مقدمه اي بر آن نوشته، به اهتمام شاهزاده فرهاد ميرزا در سال 1280 ه.ق. در تهران چاپ شده است.



در گذشت دكتر غلامحسين يوسفي :

درچنين روزي در سال1369هجري شمسي دكترغلامحسين يوسفي محقق بر جسته ادبيات فارسي دار فاني را وداع گفت .

دكتر غلامحسين يوسفي پس از تحصيل در رشته ادبيات فارسي و دريافت دانشنامه دكتري زبان و ادبيات فارسي مشغول به تدريس در دانشگاه مشهد شد . او در دوران كاري خود توانست چندين اثر ناب ادبيات فارسي از جمله بوستان و گلستان سعدي ، قابوسنامه و صوفي نامه را تصحيح كند . بر خي از آثار او هم اكنون از كتب در سي دانشگاهها به شمار مي رود . كاغذ زر، ابومسلم خراساني، ديدار با اهل قلم، برگهايي درآغوش باد و چشمه روشن از جمله مهمترين آثار اويند . انسان دوستي دراسلام و شيوه هاي نقد ادبي از جمله آثار آن عالم فرزانه در حوزه ترجمه به شمار مي رود . پيكر او را در جوار حرم مطهر رضوي در مشهد مقدس به خاك سپردند .



در گذشت علي حاتمي :









درچنين روزي در سال1375هجري شمسي علي حاتمي نويسنده وكارگردان برجسته سينماي ايران دار فاني را وداع گفت .

علي حاتمي درسال1323هجري شمسي در تهران ديده به جهان گشود . وي پس از طي تحصيلات مقدماتي به تحصيل دررشته نمايشنامه نويسي مشغول شد . حاتمي نخستين اثر سينمايي خود را با نام حسن كچل درسال 1348 ه ش وارد فرهنگ سينمايي ايران كرد . فيلمهاي سينمايي طوقي ، سوته دلان ، حاجي واشنگتن ، سلطان صاحبقران، هزاردستان، مثنوي مولوي، كمال الملك، دلشدگان و جهان پهلوان تختي و مادر ازجمله مهمترين آثار اويند . آثار علي حاتمي همگي از مفهومي به نام سنت در عصر مدرنيته حكايت مي كنند . او با بكارگيري عناصر مختلف از مفاهيم سنتي، خواستار پيوند دو گونه سنت و تجدد در عالم سينماست . در آثار اوهمواره مي توان رد پايي عميق از احياي فرهنگ ايراني اسلامي سراغ گرفت . شيوه ديالوگ ، نوع ميزانسن و شيوه طراحي صحنه و لباس در آثار حاتمي بيانگر ديدگاه او نسبت به مقوله سنت است . پيكراين هنرمند ارزنده در ميان غم و اندوه جمعي ازهنردوستان و هنرمندان كشورمان تا بهشت زهرا تشييع شد و درآنجا به آغوش خاك سپرده شد.



آغاز به كار راديو پيام :

در چنين روزي در سال 1372 ه ش راديو پيام صداي جمهوري اسلامي ايران ( راديو خبر و موسيقي ) راه اندازي شد .



تولد والت ديزني :





در چنين روزي در سال 1901 ميلادي والت الياس ديزني ديده به جهان گشود . او نخستين شخصيت پويا نمايي خود را با نام ميكي موس در سن 27 سالگي خلق كرد . والت ديزني نابغه مشهور و محبوب عموم مردم جهان با خلق شخصيت هاي كارتوني توانست در مدت عمر خود خاطرات زيبايي را براي كودكان نوجوانان جهان به ارمغان بياورد . آثار او كه عمدتا كاراكتريستيك و نوعا بدون صداي شخصيت خلق شده اند ، به نوعي گويش و زبان جهاني را براي مخاطب تداعي مي كنند . كمتر كسي را در نسل هاي مختلف مي توان يافت كه بيننده آثار والت ديزني و كمپاني فيلمسازي اش و يا مصرف كننده اجناس و اسباب بازي هاي فروشگاه هاي ديزني نبوده باشد. او موسس بزرگترين كمپاني توليد انيميشين در جهان بود . هم اكنون كمپاني والت ديزني از بزرگترين شركت هاي توليد فيلمهاي پويا نمايي در جهان به شمار مي آيد .



كشف هائيتي :

در چنين روزي در سال 1492 كريستقف كلمب هائيتي را كشف كرد . هسپانيولا اسم سابق جزيره سابق هائيتي بود .



پادشاهي فرانسيس دوم :

در چنين روزي در سال 1560 ميلادي چارلز نهم پس از مرگ فرانسيس دوم به پادشاهي فرانسه رسيد .



محاكمه لويي شانزدهم :

در چنين روزي در سال 1792 ميلادي محاكمه آخرين پادشاه فرانسه لويي شانزدهم آغاز شد . هنگامي كه شاه به دست انقلابي ها گرفتار شد و به زندان افتاد در مورد تعيين تكليف وي ميان حزب ژيروندون ها و ژاكوبن ها مشاجراتي بسيار در گرفت . ژيروندن ها به حبس شاه بسنده مي كردند و ژاكوبن ها خواستار اعدام او بودند . و همين امر جنگ ها و خونريزي هاي شديد را به همراه آورد . سرانجام ژاكوبن ها پيروز شدند و لويي شانزدهم را تسليم گيوتين كردند .



حمله بناپارت به انگلستان :

در چنين روزي در سال 1797 ميلادي ناپلئون بنا پارت پس از ورود به پاريس ، فرمان حمله به انگلستان را صادر كرد . نيز در چنين روزي در سال 1812 ميلادي ناپلئون بنا پارت زماني كه ارتش فرانسه از روسيه عقب نشيني مي كرد ، از اين ارتش جدا شد .



كشتار بيش از هفت هزار نفر :

در چنين روزي در سال 1477 بر اثر نبردي خونبار در نانسي بورگوندي فرانسه عليه سوييس ، بيش از هفت هزار نفر از نيروهاي طرفين متخاصم كشته شدند .



نابودي ناوگان روسيه :

در چنين روزي در سال 1904 ارتش ژاپن ، ناوگان در يايي روسيه را در بندر آرتور در طول جنگ ژاپن و روسيه نابود كرد .



جنگ ايتاليا و اتيوپي :

در چنين روزي در سال 1934 جنگ ميان ايتاليا و اتيوپي در سرحدات سليمان به شكست ايتاليا انجاميد .



اعدام 66 نفر در روسيه :

در چنين روزي در سال 1934 ميلادي حزب كمونيست روسيه 66 نفر از اتباع اين كشور را به اتهام خيانت به استالين اعدام كرد .



پيشروي متحد ين :

در چنين روزي در سال 1944 ميلادي و در طول جنگ جهاني دوم متحدين شهر راونا در ايتاليا را به تسخير خود در آوردند .



حمله به كاتانگا :

در چنين روزي در سال 1961 نيروهاي سازمان ملل متحد به كاتانگا در كنگو حمله ور شدند .



موافقت نامه استفاده از فضاي ماوراء جو :

در چنين روزي در سال 1962 ميلادي ايالات متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي طي معاهده اي ، در باره استتفاده از فضاي ماورا جو به توافق رسيدند .



قطعنامه براي رفع مخاصمه بر سر كشمير :

در چنين روزي در سال 1971 ميلادي به در خواست اتحاد جماهير شوروي شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه اي را در جهت آتش بس ميان متخاصمين، هند و پاكستان، در منطقه كشمير به تصويب رساند .



رهبري دوباره گليست ها :





در چنين روزي در سال 1976 ميلادي ژاك شيراك براي بار دوم حزب گليست ها را در فرانسه تشكيل داد .



قطع رابطه اعراب با مصر :

در چنين روزي در سال 1977 ميلادي كشور هاي سوريه ، ليبي ، الجزاير ، عراق و يمن روابط سياسي خود را بامصر به دليل ارتباط آن كشور با رژيم صهيونيستي قطع كردند .



تاسيس دولت موقت در افغانستان :





در چنين روزي در سال 2001 ميلادي ، رهبران گروههاي مختلف افغان در آلمان در پيماني موافقت خود را براي تشكيل دولت

موقت پس از طالبان اعلام كردند . دو زن در ساختار كابينه جديد افغانستان حضور داشتند . حامد كرزاي و كابينه اش بيست ودوم دسامبر قدرت را در اين كشور در دست گرفتند .



روز ملي تايلند :

همه ساله چنين روزي به عنوان روز ملي در تايلند گرامي داشته مي شود .



تولد سازنده تاج محل :





در چنين روزي در سال 1592 ميلادي شاه جهان، امپراطور مغول هندوستان به دنيا آمد . وي بين سالهاي 1628 تا 1658 ميلادي براين كشور حكومت كرد . او تاج محل را ساخته است كه مقبره همسرش" شاه جهان" است.



تولد فرانسيسكو سوارز :

در چنين روزي در سال 1548 ميلادي سوارز فيلسوف و متاله بزرگ اسپانيايي ديده به جهان گشود .



تولد ميكلوس زريني :

در چنين روزي در سال 1620 ميلادي زريني شاعر ونويسنده مجارستاني ديده به جهان گشود . "خطر زيگت "عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .



تولد كنستانتين استانيسلاوسكي :

در چنين روزي در سال 1863 ميلادي استانيسلاوسكي بازيگر ، كارگردان و روش شناس سوئدي ديده به جهان گشود. وي توانست در طول عمر كاري خويش روش خاصي را در بازيگري ارايه كند . بسياري از بازيگران امروزي ، روش بازيگري او را كه به نام استانيسلاوسكي شهرت يافته است ، در ارايه هنر بازيگري به كار مي گيرند .



تولد رودلف كريستوف اوكن :

در چنين روزي اوكن فيلسوف ايده آليست آلماني ديده به جهان گشود . وي در سال 1908 ميلادي موفق به دريافت جايزه نوبل شد .



تولد دوروتي استلا گيبونز :

گيبونز نويسنده انگليسي در چنين روزي در سال 1902 ميلادي متولد شد ." مزرعه راحت سرد " عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد امبرتو اكو :





اكو نويسنده مشهور ايتاليايي در چنين روزي در سال 1932 ميلادي ديده به جهان گشود . "نام گل سرخ " عنوان مهمترين اثر اوست . همين رمان وي توانست در سال 1981 برنده جايزه استراگا و مد يسي در ايتاليا و فرانسه شده است . "آونگ فوكو" و "جزيره روز پيشين" عنوان ديگر آثار مهم اويند .



در گذشت اركول پروكاچيني :

پروكاچيني نقاش ايتاليايي در چنين روزي در سال 1595 ميلادي دار فاني را وداع گفت .



در گذشت آندره پي پلا تونوف :

پلاتونوف نويسنده روس در چنين روزي در سال 1951 ميلادي در گذشت . "پروك "و "كتلوان" عناوين مهمترين آثار ادبي اويند .



در گذشت الكساندر دوما :

در چنين روزي در سال 1870 ميلادي الكساندر دوماي پدر دار فاني را وداع گفت . الكساندر دوما از مشهورترين رمان نويس هاي فرانسه در سال 1803 در ويلر كوترت فرانسه به دنيا آمد. وي در بيست سالگي نويسندگي را با نگارش نمايشنامه‌هاي رمانتيكي چون "هانري سوم و خواهرش" و آنتوني آغاز كرد . او در طول زندگي خود سفرهاي بسيار كرد. سه تفنگدار،

كنت مونت كريستو ، گردن بند خانم موتسورو، ملكه مارگو، ژوزف بالسامو، پاسداران چهل و پنج گانه، آموري، لاله سياه، تأثرات سفر، گودال جهنم، خدا وسيله ساز است، تبعيد شدگان، ابوالهول سرخ، آسكانيو، برج كج ، غرش توفان و قبل از طوفان از مهم ترين آثار اويند .



در گذشت ولفگانگ آماد ئوس موتسارت :





در چنين روزي در سال 1791 ميلادي ولفگانگ آماد ئوس موتسارت نابغه موسيقي اتريشي دار فاني را وداع گفت . موتسارت موسيقيدان بر جسته اتريشي در سالز بورگ ديده به جهان گشود . وي از سه سالگي نزد پدر لئو پولد موتسارت شروع به فراگرفتن موسيقي كرد . او در پنج سالگي تصنيف ساخت و نخستين اثرش را پدرش يادداشت كرد . وي بعدها به وين رفت و در آنجا به ارايه آثار موسيقيي پرداخت . موتسارت پنجاه سمفوني نوشته است كه 41 تاي آنها باقيمانده است . ازاپراهاي معروف او مي توان به ايدومنئو ، عروسي فيگارو و ني سحر آميز اشاره كرد . چهار سال قبل از تولد موتسارت گونه موسيقايي كنسرتو به حد كمال خود رسيده بود و اين مسئله را مي توان در آثار آهنگسازان قبل از موتسارت مشاهده كرد والبته هايدن و موتسارت آن را به كمال رساندند . فرم كنسرتو پيش از كلاسيك كه از دوران باروك به ارث رسيده بود با سبكي جديد انطباق يافت . موتسارت با آخرين كنسرتوها كه براي ويلن نوشت رومانتيسم را در موسيقي نويد داد .



در گذشت آلبرت كبير :

درچنين روزي در سال1230ميلادي آلبرت كبير فيلسوف و شيميدان آلماني درگذشت. وي درتحقيقات مستمر خود به ميل تركيبي عناصر از مهمترين و عمده ترين مباحث علم شيمي پي برد. آلبرت كبير به عنوان اولين كشف مهم خود دراين زمينه دريافت كه

مي توان فلز مس را با آرسنيك سفيد كرد.

