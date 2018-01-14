به گزارش خبرنگار مهر، محمد غیبی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه گسترش خدمات در شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری ضروری است، ادامه داد: باید تلاش شود که خدمات در شهرها و روستاها استان توسعه یابد تا هزینه ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: افزایش اعتبارات زمینه ساز توسعه شهرها و روستاها است.

رئیس شورای اسلامی شهر و روستای چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش هزینه ها برای ارائه خدمات در شهرها و روستاها، بیان کرد: افزایش اعتبارات موجب افزایش کیفت خدمات و رضایت مردمی می شود که این امر باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.