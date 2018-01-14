اعتراض آفریقای جنوبی به اهانت های ترامپ علیه مردم آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه آفریقای جنوبی با صدور بیانیه ای در پاسخ به اهانت اخیر ترامپ علیه مهاجران قاره آفریقا و هائیتی و ارسال آن به سفارت آمریکا در این کشور اعتراض تند خود را به گوش واشنگتن رساند.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه آفریقای جنوبی با «ناپخته و تهاجمی» دانستن ادبیات ترامپ در سخنان خود علیه مهاجران آفریقا و هائیتی به آمریکا، انکار این سخنان از سوی ترامپ را غیرقابل قبول خواند.

در این بیانیه آمده است: روابط میان آفریقای جنوبی و آمریکا و میان مابقی بخش های آفریقا با آمریکا باید مبتنی بر احترام و فهم متقابل باشد.

وزارت خارجه آفریقای جنوبی همچنین قرار است روز دوشنبه سفیر آمریکا در این کشور را در مورد سخنان موهن ترامپ بازخواست کند.

لازم به ذکر است بسیاری از کشورهای آفریقایی نسبت به سخنان موهن ترامپ علیه مردم این قاره معترض شده و خواستار عذرخواهی رئیس جمهوری آمریکا از مردم آفریقا شده اند.