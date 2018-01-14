۵۰ روز پس از آخرین خداحافظی «حسن» و داغی که سنگین است

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: نفتکش سانچی روز ۲۵ آذرماه ۱۳۹۶ بندر عسلویه را با محموله میعانات گازی به مقصد یکی از بنادر کره جنوبی ترک کرد و روز شنبه (۱۶ دی‌ماه) ساعت هشت شب به‌وقت محلی با یک کشتی فله‌بر تحت پرچم هنگ‌کنگ و با خدمه چینی برخورد کرد.

۳۲ سرنشین این نفتکش که شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی بودند و ۳ پیکر کشف‌شده است، اما ظهر امروز یکشنبه با غرق شدن این کشتی، امیدها برای پیدا شدن سرنشینان این نفت‌کش رنگ باخت.

در میان خدمه کشتی سانچی، سه لرستانی نیز حضور داشتند که دو نفر از آن‌ها اهل شهرستان بروجرد و دیگری نیز اهل شهرستان رومشگان بوده است. «عبدالکریم بشارتی پور» سرآشپز این نفت‌کش با ۳۳ سال سابقه کار و «محمد پیریایی» ۲۶ ساله مهندس نفت است که برای کارورزی در این نفت‌کش مشغول به فعالیت بوده است و هر دوی این افراد اهل شهرستان بروجرد بودند. «حسن رومیانی» دیگر خدمه این نفت‌کش اهل شهرستان رومشگان بوده است که مصاحبه با پدر و برادر «حسن رومیانی» را در این فیلم می بینید.

پدر حسن رومیانی یکی از خدمه لرستانی جانباخته در نفتکش سانچی در سخنانی با بیان اینکه پسرم دانشجوی دانشگاه «محمود آباد» بهشهر بود، اظهار داشت: قسمت الهی این بود که بعد از لیسانس به روی کشتی رفت و آنجا مشغول به کار شد.

وی با بیان اینکه قسمت الهی بوده و سرنوشت اینگونه رقم خورده است، گفت: من افتخار می کنم که چنین فرزندی را تحویل جمهوری اسلامی ایران داده ام.

پدر جانباخته لرستانی حادثه نفتکش سانچی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه آخرین باری که پسرم مرخصی اش تمام شد و او را زیر قرآن راهی کردم تقریبا به ۵۰ روز پیش بر می گردد، ادامه داد: حسن با خیال راحت با مادر، خواهران و برادرانش خداحافظی کرد.

برادر این خدمه جانباخته نفتکش ایرانی نیز در سخنانی با بیان اینکه چهار سال حسن به عنوان مهندس روی کشتی کار می کرد، گفت: معمولا زمان کاری حسن به گونه ای بود که دو تا سه ماه روی عرشه کشتی کار می کرد و دو تا سه ماه در خانه بود.

وی با بیان اینکه این حادثه برای ما واقعا سنگین است، عنوان کرد: اما خوشحال هستیم که برادرم به عنوان یک سرباز برای جمهوری اسلامی ایران شهید شده است.