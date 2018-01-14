دولت هنوز به هیچ یک از زلزله زدگان کمک بلاعوض نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح شامگاه یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اظهار داشت: وعده کمیته امداد به مدد جویانی که در جریان زلزله کرمانشاه خانه های خود را از دست دادند این است که در ادامه کمک های دولتی نواقص را جبران خواهد کرد.

فتاح اظهار داشت: متاسفانه دولت هنوز به هیچ یک از زلزله زدگان کمک بلاعوضی را که وعده داده بود محقق نکرده است و این تقاضا از دولت وجود دارد که برای برطرف شدن گرفتاری های این عزیزان هر چه زود تر این اعتبار را تامین کند.

وی افزود: تحقق وعده ها سبب امیدواری مردم به نظام و مسوولین می شود و همانطور که سپاه پاسداران با تحقق وعده خود در ساخت کانکس ها باعث خشنودی مردم شد از دیگر نهاد ها نیز این انتظار وجود دارد که هر چه سریعتر به وعده های خود عمل کنند.

فتاح در ادامه اظهار داشت: ۲ هزار و ۲۵۰ واحد از منازل مددجویان استان کرمانشاه در این زلزله خسارت دیده است که انشاءالله با کمک های دولتی و مردمی و اعتبارات کمیته امداد همه آنها بازسازی خواهند شد.

این مسئول افزود: فردا به همراه مسوولین کشوری و استانی کمیته امداد به مناطق زلزله زده خواهیم رفت تا به صورت میدانی از آخرین وضعیت مردم آگاه شویم و در توان کمیته آنها را یاری دهیم.

فتاح گفت: پس از زلزله ۵ ماه حقوق به حساب همه مدد جویان این مناطق واریز شده است و همچنین به غیر از ۳۷ هزار خانواده تحت پوشش این مناطق به ۶ هزار خانواده زلزله زده دیگر نیز کمک هایی صورت گرفته است.

وی افزود: مهمترین سیاست کمیته امداد امام خمینی (ره) خود اشتغالی مدد جویان و کم شدن این جامعه است چرا که هر چه تعداد مدد جویان کمیته امداد بالا برود نشان از اقتصاد بیمار کشور است و متاسفانه امروز این رقم باعث نگرانی وضعیت اقتصادی است.