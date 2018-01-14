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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۵۵

رئیس قوه قضاییه طی پیامی جان باختن دریانوردان کشور را تسلیت گفت

رئیس قوه قضاییه طی پیامی جان باختن دریانوردان کشور را تسلیت گفت

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در پیامی درگذشت دریانوردان ایرانی را تسلیت گفت و خواستار بررسی دقیق علت بروز این سانحه در جهت احیای حقوق آسیب‌دیدگان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون
 
وقوع حادثه دلخراش تصادم و بروز آتش سوزی کشتی نفت کش کشورمان که موجب جان باختن تمامی پرسنل و کارکنان آن گردید اینجانب را متاثر نمود.

ضمن عرض تسلیت به ملت شریف ایران و ابراز همدردی با خانواده های داغدیده و عزادار، از متولیان رسیدگی اکیداً خواستار بررسی دقیق علت بروز این سانحه در جهت احیای حقوق آسیب دیدگان و ملت بزرگ ایران می باشم.

آملی لاریجانی

کد مطلب 4199838

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