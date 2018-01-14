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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۰۴

با صدور پیامی

تولیت آستان قدس رضوی حادثه نفت کش سانچی را تسلیت گفت

تولیت آستان قدس رضوی حادثه نفت کش سانچی را تسلیت گفت

مشهد- تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی درگذشت تعدادی از هموطنانمان در حادثه نفتکش سانچی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با صدور پیامی درگذشت تعدادی از هموطنانمان در حادثه نفتکش سانچی را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: حادثه غمبار درگذشت تعدادی از هموطنان عزیزمان در سانحه آتش‌سوزی نفتکش سانچی، موجب اندوه و تألم اینجانب شد. 

بی شک از دست دادن جمعی از نیروهای  توانمند کشورمان در این سانحه ناگوار، غمی جانکاه و فراموش ناشدنی است. 

اینجانب در جوار مضجع شریف امام علی بن موسی الرضا(ع) مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های مکرم داغدار اعلام می‌دارم و از درگاه خداوند متعال برای شادی روح آن عزیزان علو درجات و برای بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت می‌ کنم.

کد مطلب 4199839

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