تیم ساری را دست کم گرفتیم

محمد ترکاشوند، پس از پایان مسابقه برابر تیم والیبال ساری ۲۱ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این مسابقه اظهار داشت: ما از ست چهارم به بازی برگشتیم و بازیکنانی که از بیرون آمدند، با انگیزه مسابقه دادند و بسیار کمک کردند، این امر نشان دهنده انگیزه و روحیه اتحاد و همبستگی بین بازیکنان است.

وی به آسیب دیدگی ۲ بازیکن شهرداری ورامین اشاره کرد و گفت: زانوی یکی از بازیکنان نیز در ست سوم مشکل پیدا کرد و عملا دست ما خالی شد، اما افشین فر وارد مسابقه شد و خوب هم بازی کرد، او جوانی است، که هفته گذشته هم مقابل شمس بازی کرده بود و آینده دار است وباید قدر خود و موقعیتش را بداند، تا به روند صعودی خود ادامه دهد، خوشبختانه وضعیت جوانان ما مطلوب است.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین در خصوص رسیدن و یا نرسیدن آرش تقوی به مسابقه بعدی گفت: فردا دکتر تیم در این خصوص تست های مورد نظر را انجام داده و نظر نهایی را اعلام خواهد کرد.

وی در خصوص از دست دادن ۲ ست در مسابقه با ساری ۲۱ گفت: متاسفانه بازیکنان تیم حریف را دست کم گرفتند و دهنیت این که از قبل این تیم را برده بودند، کار را برای ما دشوار کرد، البته دریافت سرویس های تیم ساری خوب بود و در مجموع بازی قشنگ و تماشاگرپسندی را به خصوص در ست ۴ و ۵ مشاهده کردیم.

ترکاشوند با بیان این که در دور برگشت همه حریف ها سخت خواهند بود، گفت: تمام تیم ها با جان و دل مسابقه می دهند، نباید هیچ بازی را دست کم گرفت، اگر آسیب دیدگان ما به مسابقه بعدی برسند، بازی خوبی خواهیم داشت.

بر اساس این گزارش، تیم والیبال شهرداری ورامین از سری مسابقات هفته هفدهم لیگ برتر والیبال کشور در جدالی نفس گیر با نتیجه ۳ بر ۲ تیم ساری ۲۱ را شکست داد.