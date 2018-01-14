نگاه سیستمی و برنامه محور در آذربایجان شرقی عامل رشد و ارتقا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای اداری پست استان آذربایجان شرقی به ریاست نجاری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست تشکیل شد .

در این جلسه که با همراهی احمدی معاون فنی و بازرگانی مدیر عامل و وطن پرست معاون اداره سرویسها وعملیات پستی برگزار شد ابتدا پوربزرگ مدیر کل پست استان ضمن ارائه گزارش عملکردی ۹ ماهه پست استان به تحقق ۱۰۵ درصدی ضریب تعادل در آذرماه استان اشاره وافزود پست استان با احصای نقاط ضعف و قوت خود و ترمیم خلا های موجود به عنوان شبکه ای توانا در سطح استان در تعامل با سازمانها و ارگانهای خدمت رسان استان بوده و با هدف افزایش سهم بازار و همچنین ارائه خدمات باکیفیت گامهای بسیار بلند و استواری برداشته است.

پوربزرگ با اشاره به اجرای پروژه ملی سیماک در استان، تعامل و تمایل فرمانداران استان را بسیار مثبت ارزیابی نموده و افزود : با هماهنگیهای انجام یافته تا شهریور سال آینده زیر پروژه سوم سیماک در کل استان به اتمام خواهد رسید .

احمدی معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست نیز در این جلسه ضمن ارزیابی مثبت از پست استان گفت : نگاه وسیع و اقتصادی محور به پست و استفاده و بهره برداری از ظرفیتهای شبکه پستی در استان مشهود است و استان در راستای افزایش سهم بازار گامهای مثبت و ارزشمندی را برداشته است .

احمدی همچنین با اشاره به سهم درآمد و ترافیک استان بر جذب سرویسهای با ارزش افزوده بالا تاکید و افزود شناخت بازار و نیاز مشتری و همچنین ایجاد بازارهای ارزشمند و در درجه اهمیت بالاتر حفظ بازارهای سود ده موجود از جمله راه کار کسب درآمد بالا و تعادل در ترافیک و درآمد خواهد بود .

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود افزود :در حوزه برنامه ریزی استان تفکر یکپارچه درآمد، کیفیت و هزینه و تحلیل کارشناسانه آن و نیزحرکت با برنامه در کلیه سطوح کارکنان استان و همچنین تشکیل میزهای تخصصی پاسخگویی از جمله نکات مثبت استان بوده که الگو برداری و تعمیم در سطح شبکه اثرات مثبت بسیاری خواهد داشت .

وی همچنین خاطر نشان شد که فعالیتهای تولید محصول در شبکه پستی از طریق نیروی انسانی انجام می پذیرد و نیروی انسانی نیز دارای ویژگیهای خاص خود بوده و اگر بدون برنامه حرکت شود نه تنها نتایج مثبتی کسب نخواهد شد که باعث تحلیل نیرو نیز خواهد گشت .

نجاری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست نیز در این جلسه با تقدیر از مدیرکل پست استان و کارکنان پست استان، دوره اخیر مدیریتی در استان را دوره ای بسیار مطلوب و بر پایه حرکتهای اصولی و تحلیل گرانه و کارشناسی برمبنای برنامه دانسته و افزود همدلی صمیمیت و هم افزایی ایجاد شده در استان را عامل رشد و پیشرفت و تغییرات اساسی در پست استان دانست .

وی همچنین با اشاره به کسب رتبه های برتر پست استان آذربایجان شرقی در گروه استانهای بزرگ G۸ تغییرات مشهود در این استان را نشان از حرکت منظم و منسجم بر پایه برنامه ریزی و نیز مدیریتی هم دل و بهره گیری از دانش و تجربه دانسته و گفت : با بهره گیری از این امتیازات و نیز ظرفیتهای بالقوه موجود در استان پست آذربایجان شرقی دورنمایی بسیار روشن و موفق خواهد داشت .

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست در جلسه شورای اداری پست استان آذربایجان شرقی نگاه سیستمی و برنامه محور در این استان را عامل رشد استان دانسته و افزود باید از این الگو در شبکه پست استفاده گردد. همچنین که پست استان خلا های موجود در استان را رصد کرده و موفق به ترمیم آن شده با دیدگاهی وسیع تر و انجام کارشناسی دقیق تر باید خلاهای موجود در شبکه پستی کشور نیز احصا گردیده و پوشش داده شود .