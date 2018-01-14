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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۴۸

استاندار ایلام:

دولت برنامه ویژه ای برای احیای واحدهای تولیدی در سال ۹۷ دارد

دولت برنامه ویژه ای برای احیای واحدهای تولیدی در سال ۹۷ دارد

ایلام-استاندار ایلام از برنامه ریزی ویژه دولت برای احیای واحدهای تولیدی مشکل دار در سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: قرار است از محل حذف یارانه اقشار پردرآمد اعتبارات مناسبی برای رونق فضای تولید و کمک به واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و مشکل دار اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: در صورتیکه این منابع مالی به به بخش تولید اختصاص یابد ضمن اشتغال زایی شاهد بهبود فضای کسب و کار در کشور و استان خواهیم بود.

استاندار ایلام گفت: همچنین قرار است بانک های عامل نیز حمایت های خود را از واحدهای تولیدی بیشتر کنند تا سرمایه گذاران به دغدغه کمتری برای دریافت مجوز و تسهیلات اقدام کنند.

سلیمانی دشتکی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برخوزد با مراکز عرض گوشت دام در استان اشاره و اضافه کرد: این بر نامه با قوت و جدیت دنبال خواهد شد تا سر و سامانی به وضعیت موجود داده شود.

وی یادآور شد: اجرای این برنامه برای مردم و فعالان این بخش مزایایی را به دنبال خواهد داشت و امیدواریم همه در این مسیر همراهی کنند.

در این جلسه مشکل بیمه و معوقات بانکی ۶ واحد تولیدی با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 4199858

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