دولت برنامه ویژه ای برای احیای واحدهای تولیدی در سال ۹۷ دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: قرار است از محل حذف یارانه اقشار پردرآمد اعتبارات مناسبی برای رونق فضای تولید و کمک به واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و مشکل دار اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: در صورتیکه این منابع مالی به به بخش تولید اختصاص یابد ضمن اشتغال زایی شاهد بهبود فضای کسب و کار در کشور و استان خواهیم بود.

استاندار ایلام گفت: همچنین قرار است بانک های عامل نیز حمایت های خود را از واحدهای تولیدی بیشتر کنند تا سرمایه گذاران به دغدغه کمتری برای دریافت مجوز و تسهیلات اقدام کنند.

سلیمانی دشتکی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برخوزد با مراکز عرض گوشت دام در استان اشاره و اضافه کرد: این بر نامه با قوت و جدیت دنبال خواهد شد تا سر و سامانی به وضعیت موجود داده شود.

وی یادآور شد: اجرای این برنامه برای مردم و فعالان این بخش مزایایی را به دنبال خواهد داشت و امیدواریم همه در این مسیر همراهی کنند.

در این جلسه مشکل بیمه و معوقات بانکی ۶ واحد تولیدی با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت.