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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۵۹

فرماندار دهلران خبر داد:

تخصیص ۲۷ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت های مرز چیلات

تخصیص ۲۷ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت های مرز چیلات

ایلام-فرماندار دهلران گفت: ۲۷ میلیارد ریال در کمیته برنامه ریزی این شهرستان برای تکمیل زیرساخت های مرز چیلات اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسینعلی موسوی روز یکشنبه در بازدید معاون بازرگانی حوزه هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور از مرز چیلات اظهار داشت: این اعتبارات در حوزه راه های دسترسی ، تامین آب و برق و همچنین شبکه فیبر نوری هزینه می شود.

وی تاکید کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته تکمیل زیرساخت های مرز چیلات حدود ۱۷۰ میلیارد ریال دیگر نیاز دارد.

فرماندار دهلران گفت: از مسیر ۲۸ کیلومتری دهلران تا مرز چیلات ۱۳ کیلومتر آسفالت شده است و با تکمیل آن، یکی از اصلی ترین نیازهای زیرساختی این مرز آماده می شود.

موسوی اضافه کرد: دهلران ۲۲۰ کیلومتر با عراق مرز دارد که باید از این ظرفیت برای گسترش مبادلات تجاری مرزی به بهترین شکل ممکن استفاده شو.د.

وی به برنامه ریزی برای تامین آب این مرز نیز اشاره کرد و یادآور شد: باید ۲۳ کیلومتر خط انتقال در طول این مسیر ایجاد و یک حلقه چاه و ۲ مخزن جانمایی شود و با پیگیری های صورت گرفته بخشی از این عملیات با هزینه حدود ۷ میلیارد ریال انجام گرفته است ولی به اعتبار ۵۰ میلیارد ریالی برای تکمیل آن نیاز داریم.

کد مطلب 4199861

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