جنگنده های سعودی مناطقی در استان صعده را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های یمنی، یک منبع امنیتی یمنی گفت بر اثر اصابت یک موشک ارتش عربستان به شهرستان مرزی منبه در استان صعده یک زن یمنی به شدت زخمی شد.

همچنین جنگنده های ارتش سعودی خانه های یمنی ها را در منطقه نید الثمی در منبه و منطقه مران در شهرستان حیدان هدف حمله قرار دادند.

این منبع امنیتی افزود که بخش هایی از شهرستان رازح نیز هدف حملات راکتی و توپخانه ای ارتش سعودی قرار گرفت. هنوز گزارشی درباره تلفات احتمالی در نتیجه این حملات منتشر نشده است.

از سوی دیگر در انفجار یک بمب خوشه ای در شهرستان سحار در استان صعده یک دختر بچه یمنی زخمی شد. منابع امنیتی در صعده نیز اعلام کردند که این حادثه بر اثر انفجار یک بمب خوشه ای برجای مانده از حملات جنگنده های سعودی به این منطقه رخ داده است.