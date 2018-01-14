به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دوایی فر شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت مالی شهرداری دزفول به قدری نامناسب است که در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل است.

وی با بیان اینکه درآمد سالیانه شهرداری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان است، افزود: بدهی‌های شهرداری در حال حاضر ۶ برابر درآمد سالیانه آن است؛ ضمن اینکه بدهی پنهان بسیار متعددی نیز وجود دارد که حین کار مشخص خواهند شد.

دوایی فر با تأکید بر ضرورت نیازسنجی شهروندان و سپس اجرای طرح‌های مطابق با نیازها گفت: بهترین هزینه کرد زمانی است که مردم در سریع‌ترین زمان ممکن از خروجی آن بهره ببرند.

شهردار دزفول با بیان اینکه در اجرای طرح‌های توسعه، عدالت محوری و نگاه متوازن به تمام مناطق را در اولویت قرار خواهیم داد، افزود: به طور کلی در دزفول منطقه کاملاً برخوردار نداریم و از سویی بودجه آن‌چنانی هم وجود ندارد که سطح مناطق محروم را به مناطق نیمه برخوردار برسانیم اما اگر نماینده شهرستان در مجلس در این زمینه با ما همکاری کند می‌توانیم از محل اعتبارات ملی بسیاری از این محرومیت‌ها را برطرف کنیم.

شهردار دزفول ادامه داد: اگر قرار است پیشرفت داشته باشیم باید در زمینه توزیع اعتبارات و طرح‌ها در تمام مناطق شهر عدالت را رعایت کنیم و در تمام بخش‌ها شیب یکنواختی داشته باشیم.

حقوق کارگران پرداخت می‌شود

دوایی فر همچنین در خصوص حقوق عقب‌مانده کارگران شهرداری که یکی از معضلات دوره شهردار قبل بوده است توضیح داد: طبیعتاً وقتی به پیمانکاری پول داده نمی‌شود آنها نیز پولی برای پرداخت به کارگر ندارند و عمدتاً هجمه‌هایی که به آنها وارد می‌شود؛ ناعادلانه است و مشکل از جانب شهرداری است. کارگران سرمایه اولیه ندارند و اگر حقوق دریافت نکنند با مشکلات ریز و درشت فراوانی در زندگی مواجه می‌شوند.

وی عنوان کرد: پرداخت حقوق کارگران در اولویت ما قرار گرفته است و به مدیران مناطق نیز تأکید و توصیه کرده‌ایم که از این پس تا زمانی که ماهانه حقوق کارگران را پرداخت نکرده‌اند حقوق خود را دریافت نکنند که امیدواریم به این طرح پایبند باشند.

توجه به توسعه گردشگری دزفول

دوایی فر، مهم‌ترین برنامه شهرداری برای درآمدزایی را توجه به گردشگری و اجرای طرح‌های توریست پذیر در دزفول عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، در حال حاضر در تمام دنیا همه در حال رقابت در راستای ایجاد فرصت گردشگری و رونق اقتصادی هستند.

شهردار دزفول ادامه داد: دزفول ظرفیت‌های عظیمی در زمینه گردشگری دارد. ما باید برند ایجاد کنیم و در تمام روزهای سال گردشگر داخلی و خارجی جذب کنیم. باید شرایط را به گونه‌ای کنیم که دزفول مقصد گردشگران باشد نه اینکه به‌عنوان شهر عبوری مورد بازدید قرار بگیرد.

دوایی فر تأکید کرد: باید سرمایه این گردشگران را وارد بازار دزفول کنیم چرا که ظرفیت‌های تجاری دزفول از مردم بیشتر است؛ بنابراین ما طرح‌هایی را باید در زمینه توسعه گردشگری تعریف کنیم و در این راستا نیازمند همت و همکاری مسئولان از جمله نماینده شهرستان برای جذب اعتبارات هستیم.

وی گفت: ما باید به ظرفیت‌های گردشگری دزفول در تمام زمینه‌های مذهبی، طبیعی، تاریخی و غیره توجه کنیم و توریست‌ها و گردشگران را برای تمام این زمینه‌ها جذب کنیم.

شهردار دزفول گفت: مکان‌های اقامتی در دزفول بسیار کم است و ما اگر می‌خواهیم دزفول را مقصد گردشگری کنیم باید به این موضوع توجه کنیم.

دوایی فر اجرای طرح بزرگ آکواریوم را از برنامه‌های در دستور کار برشمرد و گفت: در این طرح انواع موزه‌های خزندگان، طبیعی، تاریخی، رستوران، محل عکاسی و غیره خواهد بود که اشتغال‌زایی و درآمدزایی زیادی خواهد داشت.

وی همچنین گفت: در راستای رونق اقتصادی حوزه گردشگری دزفول همچنین طرح ایجاد محور گردشگری که شامل بافت قدیم، رودخانه، پارک‌های ساحلی و پل قدیم و چند اثر دیگر خواهد بود نیز در برنامه کاری قرار خواهیم داد. این طرح نیازمند یکسری مجوزهایی است که قطعاً برای اخذ آنان تلاش می‌کنیم.

شهردار دزفول در خصوص نهضت آسفالت گفت: این طرح را متوقف نمی‌کنیم اما با سرعت سابق ادامه نخواهیم داد هر چند از ابتدا مخالف انجام نهضت آسفالت بودیم چرا که نهضت آسفالت ۵۰ میلیارد بدهی برای شهرداری به دنبال داشته است و ما باید مانع افزایش این بدهی شویم.

دوایی فر گفت: شهروندان درک می‌کنند درآمد و پول شهرداری محدود است لذا با این سرعت نمی‌توانیم نهضت آسفالت را انجام دهیم. بر اساس ضرورت مناطقی که نیاز به آسفالت دارند انجام خواهد شد و فهرستی از معابری که ضروری است تهیه شده است.

آخرین وضعیت طرح‌های تجاری

شهردار دزفول در خصوص آخرین وضعیت پروژه تجاری - تفریحی برج طاووس گفت: پس از انجام جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که تیم سرمایه‌گذار توان انجام کار را ندارند و درخواست فسخ داده‌ایم. احتمال می‌رود پس از انجام نظارت‌های کارشناسی و خلع ید، طرح به شهرداری واگذار شود ما نیز سعی می‌کنیم برای اجرای طرح یا از سرمایه‌گذار جدیدی استفاده کنیم یا از طریق برنامه‌هایی همچون فاینانس آن را جلو ببریم.

دوایی فر با اشاره به آغاز به کار مجدد پروژه قائم نیز افزود: این طرح درگذشته به دلیل مطالبات پیمانکاران و اینکه اعتبارات آن توسط شهردار قبلی در جای دیگری هزینه شده بود متوقف شده بود اما خوشبختانه پس از پیگیری و صحبت با پیمانکاران و تأمین یکسری منابع مالی آنها را راضی به شروع مجدد عملیات کرده‌اند.